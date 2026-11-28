Por: Portal Bogotá

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Mencionar a "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" implica referirse a la biodiversidad y a la relación entre la ciudad y los ecosistemas que la rodean. Dentro de este contexto, los Cerros Orientales no solo se asocian comúnmente a la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, sino también a un territorio que desde 2005 figura como fundamental: la franja de adecuación. Se trata de un espacio esencial donde confluyen el área urbana del Distrito y el bosque altoandino, estableciéndose como una zona estratégica tanto para el ordenamiento urbano como para la protección ambiental.

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De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Ministerio de Ambiente, la franja abarca más de 973 hectáreas desde la localidad de Usaquén hasta Usme, siguiendo la cadena de los Cerros Orientales. Este territorio equivale, según la Alcaldía, a nueve veces el tamaño del reconocido parque metropolitano Simón Bolívar, lo que dimensiona su importancia y magnitud.

La creación de la franja de adecuación fue respuesta, en 2005, a una constatación del Ministerio de Ambiente sobre la ocupación de parte de la antigua Reserva Forestal por viviendas, instituciones educativas, canteras y otras actividades humanas. Así, se decidió que se requerían no solo normas ambientales, sino herramientas propias del ordenamiento territorial urbano, como procesos de legalización de barrios y planificación del borde del Distrito Capital.

Actualmente, según datos del Ministerio de Ambiente, en este territorio residen más de 30.000 personas distribuidas en más de 50 sectores. El Consejo de Estado, en un fallo de 2013, ordenó que estos polígonos fueran incorporados a procesos de legalización y ordenamiento. La franja se divide en dos áreas: el área de ocupación pública prioritaria, de unas 520 hectáreas para conservación y disfrute ecológico, y el área de consolidación del borde urbano, de más de 440 hectáreas, donde se concentran los asentamientos.

En los últimos años, el Distrito ha avanzado en la consolidación ecológica del área prioritaria y en la legalización de los barrios de la franja, quedando pendientes nueve barrios en Usaquén y Chapinero. Este territorio se proyecta como un espacio de encuentro para la ciudad, con 13 senderos ecológicos administrados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y barrios tradicionales de los Cerros Orientales. La franja de adecuación constituye un modelo de convivencia entre ciudad y naturaleza, favoreciendo tanto la calidad de vida de las comunidades como el resguardo del patrimonio natural bogotano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la franja de adecuación en Bogotá y por qué es importante?

La franja de adecuación es un territorio de más de 973 hectáreas que funciona como zona de transición entre la ciudad de Bogotá y los Cerros Orientales. Fue definida por el Ministerio de Ambiente en 2005 para organizar el uso del suelo y proteger tanto el ecosistema como los derechos de las comunidades asentadas allí. Su relevancia radica en la coexistencia de la vida urbana y la conservación ambiental en un espacio que favorece el encuentro entre naturaleza y ciudad.

¿Cuáles son las áreas que conforman la franja de adecuación y cómo se utilizan?

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, la franja de adecuación se compone de dos áreas principales: el área de ocupación pública prioritaria, destinada principalmente a la conservación y aprovechamiento ecológico; y el área de consolidación del borde urbano, donde se ubican y legalizan los asentamientos existentes. Ambas buscan equilibrar el desarrollo urbano con la protección de los ecosistemas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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