Por: El Espectador

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Decir que Bogotá enfrenta una crisis de basura no es una novedad. Un simple recorrido por diferentes barrios y localidades evidencia que el problema va mucho más allá de un comportamiento ocasional de algunos ciudadanos. En la capital colombiana, es habitual ver andenes, separadores, glorietas, parques y extensas zonas cercanas a quebradas, ríos o humedales convertidas en botaderos a cielo abierto. Espacios que deberían ser seguros y transitables para miles de habitantes se han transformado en focos de acumulación de residuos, lo que limita el paso y representa diversos riesgos para quienes transitan por la zona.

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De acuerdo con lo reportado, los residuos no se limitan a simples bolsas de basura. Se han detectado escombros, muebles en desuso, llantas, elementos cortopunzantes y desechos que requieren manejo especial. La acumulación de este tipo de materiales deteriora el espacio público y contribuye a problemas mayores. La forma en que estos desechos se depositan puede obstaculizar la movilidad, facilitar la proliferación de vectores y aumentar la probabilidad de accidentes para peatones, ciclistas y residentes.

El problema es dual: por un lado, persisten personas que arrojan basura y escombros en sitios no autorizados. A menudo, esta conducta responde a la intención de evitar trámites, a la falta de compromiso o simplemente a la costumbre. Por otro, existe una limitación en la capacidad del Distrito para controlar y prevenir que los puntos críticos, una vez intervenidos, vuelvan a llenarse de desechos.

Esta semana, la Personería de Bogotá, órgano encargado de velar por los derechos de los ciudadanos, emitió una alerta sobre la atención en estos lugares. La entidad realizó el pasado 4 de noviembre una inspección en 646 puntos considerados críticos por la acumulación de residuos. Esta revisión abarcó todas las localidades de la ciudad, excepto Sumapaz. Los hallazgos de esa visita ofrecen una visión clara de la situación en las calles y, sobre todo, evidencian los contrastes entre lo que reportan las autoridades y la realidad vivida en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de los botaderos ilegales de basura en Bogotá?

Los botaderos ilegales afectan seriamente el espacio público y generan riesgos para la comunidad. Según reportes, obstruyen la circulación, facilitan la aparición de vectores y pueden ocasionar lesiones a quienes transitan cerca de estos lugares. Además, deterioran zonas que deberían ser aprovechadas por la ciudadanía y contribuyen a una percepción negativa sobre la gestión de residuos en la ciudad.

¿Por qué persiste la acumulación de residuos en sitios no autorizados en Bogotá?

La acumulación de residuos en sitios no autorizados obedece, en parte, a conductas ciudadanas, como la falta de interés por realizar trámites para la correcta disposición de escombros o la arraigada costumbre de botar basura en lugares equivocados. Por otro lado, la capacidad de las autoridades distritales para controlar y mantener limpios estos puntos es limitada, permitiendo que los botaderos reaparezcan incluso después de ser intervenidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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