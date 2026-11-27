Por: El Espectador

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El concierto de la banda mexicana Maná promete ser uno de los eventos musicales más destacados en Bogotá. Para garantizar la movilidad de los asistentes al terminar el espectáculo, TransMilenio ha anunciado que habilitará ocho rutas especiales la noche del sábado 28 de noviembre, facilitando la salida desde el sector de Vive Claro Distrito Cultural. Esta disposición, comunicada por el sistema de transporte masivo, busca responder a la alta demanda de pasajeros tras la presentación, la cual forma parte de la gira "Vivir sin aire" y corresponde a la única fecha anunciada en Colombia, según se informó en el mismo comunicado.

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El recital, programado para iniciar a las 9:00 p. m., se realizará en el recinto ubicado sobre la calle 26, con apertura de puertas desde las 3:00 p. m. Según la información oficial, los servicios especiales de transporte partirán desde dos estaciones principales: Salitre El Greco-Vive Claro y CAN-British Council, ambas localizadas sobre la troncal de la calle 26. Desde Salitre El Greco-Vive Claro, los buses tendrán como destino los portales El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio. Por su parte, desde CAN-British Council, habrá rutas hacias los portales Suba, 80, Norte y Américas. Estas rutas se ajustarán de acuerdo con la demanda una vez finalice el concierto, sin una frecuencia fija, por lo que se recomienda seguir las señalizaciones y las orientaciones del personal de TransMilenio al salir del recinto.

En cuanto a la llegada, TransMilenio operará normalmente, disponiendo de 15 rutas troncales y 34 servicios de TransMiZonal con paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53, según datos del propio sistema. Los asistentes pueden consultar trayectos y horarios en TransMiApp o en el sitio oficial. Además, se recalca la importancia de portar la tarjeta TuLlave con saldo suficiente y, preferiblemente, personalizada, para agilizar la entrada y salida por las estaciones y evitar filas en los puntos de recarga. Entre otras recomendaciones, se aconseja definir previamente tanto la ruta de ida como el punto de regreso, y mantenerse informado a través de los canales oficiales, incluyendo el servicio de WhatsApp de TransMilenio.

Por protocolo de ingreso, el concierto admite a mayores de 12 años en las localidades habilitadas, y quienes tengan entre 12 y 17 años deben asistir acompañados por un adulto con entrada válida. Esta información fue divulgada por TransMilenio y medios como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas especiales de TransMilenio para el concierto de Maná en Bogotá?

De acuerdo con TransMilenio, las rutas especiales saldrán desde las estaciones Salitre El Greco-Vive Claro y CAN-British Council, sobre la calle 26. Desde la primera, los buses irán hacia los portales El Dorado, Usme, Sur y 20 de Julio; desde la segunda, a los portales Suba, 80, Norte y Américas. Estas rutas estarán disponibles al terminar el concierto para evacuar a los asistentes de forma ágil.

¿Qué recomendaciones dio TransMilenio para quienes asisten al concierto de Maná?

TransMilenio recomendó portar la tarjeta TuLlave con saldo suficiente y consulta previa en TransMiApp para planear la ruta. Además, sugirió definir desde qué estación conviene regresar, seguir las indicaciones del personal y no dejar para última hora la recarga de saldo, para evitar congestiones a la salida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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