Cuatro ciudadanos extranjeros fueron capturados en flagrancia luego de un robo que fue frustrado en un supermercado Oxxo del barrio La Floresta, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. De acuerdo con la Policía Metropolitana, los señalados intimidaron a dos empleadas con un arma de fuego y las encerraron en una bodega para quitarles los uniformes y hacerse pasar por trabajadores del establecimiento.

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El caso ocurrió el miércoles 25 de noviembre y fue reportado por la Secretaría de Seguridad. Según la entidad, el procedimiento comenzó cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó movimientos sospechosos dentro del local.

Así habrían intentado engañar a las autoridades

En las grabaciones divulgadas por la Policía en ‘X’ se observa a dos cajeras cuando son abordadas por los presuntos asaltantes. Luego, los hombres comienzan a guardar mercancía y uno de ellos se pone una camiseta roja del comercio.

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¡Se hicieron pasar por empleados de un supermercado y hasta atendieron a un policía! Su plan era hurtar un local comercial en Suba pero los uniformados lo frustraron en segundos. Cuatro

personas fueron capturadas, un arma incautada y $7 millones en mercancía recuperada. pic.twitter.com/MC8PRabsk9 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) November 27, 2026

Mientras tanto, otro de los señalados habría encerrado a las trabajadoras y las habría apuntado con un arma de fuego. La intención, según el reporte oficial, era suplantar a las empleadas y aparentar que trabajaban en el supermercado.

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Cuando los uniformados ingresaron al establecimiento, encontraron a uno de los hombres actuando como empleado y a otros dos ocultos detrás de un mostrador. El nerviosismo de uno de ellos llevó a los policías a pedir refuerzos para revisar el lugar.

Durante la inspección, los agentes encontraron en una bodega al cuarto implicado, quien, según las autoridades, custodiaba a las trabajadoras. Las empleadas les contaron que los cuatro hombres las habían intimidado para cometer el robo y hacerse pasar por ellas.

Recuperaron mercancía avaluada en más de $7 millones

La Policía incautó el arma de fuego que habría sido utilizada para amenazar a las trabajadoras y recuperó los artículos que, de acuerdo con el reporte, habían sido hurtados. La mercancía fue avaluada en más de siete millones de pesos.

Los cuatro capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberán responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, según informó la Policía.

Las autoridades no entregaron en el reporte detalles adicionales sobre la identidad de los detenidos ni precisaron si tenían antecedentes judiciales.

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