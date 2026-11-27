Por: El Espectador

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Cuatro hombres de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional tras cometer un robo en una tienda de la cadena Oxxo, ubicada en el barrio La Floresta, en la localidad de Suba. Según la información suministrada por El Espectador, el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y muestra cómo los individuos ingresaron armados para intimidar a dos trabajadoras del lugar. Bajo amenazas, las obligaron a ingresar a una bodega y las encerraron, mientras tomaban el dinero de la caja registradora.

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La situación tomó un giro inesperado cuando los asaltantes, en un intento de evadir a las autoridades, obligaron a las empleadas a quitarse sus uniformes y entregárselos. En las imágenes se observa a uno de los delincuentes cambiándose rápidamente para suplantar a una de las trabajadoras y así intentar engañar a los patrulleros que ya estaban en camino.

La rápida reacción de las autoridades fue clave en el desenlace. Aunque los delincuentes intentaron confundirse entre las empleadas haciéndose pasar por personal del supermercado, la Policía Nacional, durante la inspección del lugar, logró identificar a los cuatro hombres. Dos fueron hallados escondidos detrás de un mostrador, mientras otro vigilaba a las víctimas. De acuerdo con la misma fuente, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y se recuperó el dinero robado, estimado en 7 millones de pesos colombianos (COP).

Este caso sucede en un contexto particular de seguridad en la ciudad. Datos suministrados por la Policía Nacional indican que, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del 2026, se han registrado 7.565 hurtos a comercios en la capital colombiana. Esta cifra representa una disminución del 2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que refleja un leve descenso en este tipo de delitos.

Para conocer más detalles sobre la situación de seguridad en Bogotá y Cundinamarca, la sección Bogotá de El Espectador ofrece información actualizada y reportes constantes sobre hechos similares y el trabajo de las autoridades en la región.

¿Cómo identificó la Policía Nacional a los ladrones dentro del Oxxo en La Floresta?

La Policía Nacional identificó a los ladrones gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del local, que documentaron cada paso de los asaltantes. Aunque intentaron confundirse cambiándose de uniforme para parecer empleados, los patrulleros hallaron a dos escondidos detrás de un mostrador y a otro vigilando a las trabajadoras, lo que permitió su captura.

¿Cuántos hurtos a comercios se han registrado en Bogotá durante el 2026 según la Policía Nacional?

De acuerdo con cifras oficiales de la Policía Nacional citadas por El Espectador, entre el 1 de enero y el 14 de noviembre del 2026, se han reportado 7.565 hurtos a comercios en Bogotá. Este número significa una variación del 2 % menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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