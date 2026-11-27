Por: El Espectador

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La Personería de Bogotá decidió revocar la suspensión provisional impuesta al alcalde encargado de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, apenas un mes después de haber tomado dicha determinación. De acuerdo con un comunicado oficial difundido por la entidad, la medida inicial respondió a la necesidad de proteger el proceso investigativo realizado por la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico en relación con presuntas irregularidades en contratos de vigilancia gestionados por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.

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Según la información publicada por El Espectador, todo comenzó cuando la Personería remitió una orden a la Secretaría de Gobierno para ejecutar la suspensión de Javier Prieto. En ese momento, el órgano de control argumentó la existencia de riesgos asociados a posibles nuevas irregularidades en la contratación, identificados tras revisar el curso de varios procesos administrativos. En particular, se señalaban tres hechos relevantes: la planeación y supervisión del contrato CCB-759-2025, que redujo injustificadamente los puestos de vigilancia y fue prorrogado cinco veces; supuestas insuficiencias en el contrato CPS-966-2026 con la firma Top Guard Ltda., derivadas de una adjudicación por mínima cuantía; y, finalmente, una licitación que fue declarada desierta por errores económicos en su evaluación.

Pero tras un análisis posterior, la Personería de Bogotá determinó que ya no existía motivo para mantener la suspensión. Según el órgano de control, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy había adjudicado correctamente el contrato integral de vigilancia y seguridad privada. Este hecho garantizó, de acuerdo con la entidad, la continuidad ininterrumpida del servicio y la protección de las instalaciones y bienes de la alcaldía local, tal como detalló el comunicado oficial. Además, se constató que al momento de decretarse la medida, el procedimiento contractual ya estaba estructurado y en trámite legal, por lo que en ningún momento los bienes públicos se encontraron desprotegidos.

En cuanto al contexto del nombramiento de Javier Prieto Tristancho, este asumió formalmente el cargo de alcalde encargado de Kennedy el 11 de febrero de 2026. Su llegada fue consecuencia de un fallo del Consejo de Estado que puso punto final a la gestión de la anterior alcaldesa, Karla Marín, luego de comprobarse que no cumplió plenamente con los requisitos legales previos a su posesión. La concejala María Victoria Vargas, citada por El Espectador, precisó que Marín había desempeñado otro empleo público tres meses antes de inscribirse como candidata, lo que contraviene la Ley 1421 en su artículo 66.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Personería de Bogotá revocó la suspensión del alcalde encargado de Kennedy?

La Personería de Bogotá decidió revocar la medida tras comprobar que el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy adjudicó el contrato de vigilancia de manera integral, lo que aseguró la continuidad del servicio y la adecuada protección de los bienes públicos. Durante todo el proceso, se verificó que el procedimiento contractual se mantuvo dentro del trámite legal y que nunca hubo una interrupción en la prestación de la vigilancia.

¿Qué irregularidades en contratación investigaba la Personería en Kennedy?

La Personería investigaba dudas en la planeación y supervisión del contrato CCB-759-2025, el cual redujo los puestos de vigilancia sin justificación y se prorrogó en cinco ocasiones. También revisó presuntas deficiencias en la planeación del contrato CPS-966-2026 con la empresa Top Guard Ltda., y una licitación declarada desierta por errores en su evaluación económica, según explicó El Espectador.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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