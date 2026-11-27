Por: Portal Bogotá

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En la mañana del viernes 27 de noviembre de 2026, Bogotá enfrentó serios problemas de movilidad, sobre todo en la avenida NQS con calle 65, a la altura de la estación 7 de Agosto del sistema de transporte masivo TransMilenio. Según la información oficial publicada por la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio, la situación se originó por un bus que quedó varado en ese punto, lo que incrementó la congestión vehicular en esa zona crucial de la ciudad.

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Desde las 6:33 a. m. se reportó la afectación operativa: los buses que se dirigían en sentido sur a norte no podían circular normalmente y debieron desviarse hacia el carril mixto de la avenida NQS. De acuerdo con la comunicación de TransMilenio, debido a esta emergencia la estación 7 de Agosto dejó de funcionar temporalmente para las rutas en sentido sur-norte, limitando el servicio regular y obligando a reacomodar el tránsito de los pasajeros.

La última actualización disponible, recibida a las 7:05 a. m., confirma que la situación no había sido superada y que los buses de TransMilenio seguían circulando por el carril mixto, debido a la imposibilidad de transitar normalmente en el lugar donde continuaba el bus varado. Además, las paradas en la estación 7 de Agosto permanecieron suspendidas en sentido sur-norte, mientras que solo en sentido norte a sur se mantenía el servicio, aunque con demoras. La situación afectó a las rutas troncales y a algunas rutas TransMiZonales, lo que obligó a los usuarios a planear sus recorridos con tiempo y buscar alternativas de movilidad en la ciudad. Esta congestión tuvo repercusiones no solo para quienes usaban TransMilenio, sino para el tráfico general en esta importante arteria vial de Bogotá.

Las autoridades y los operadores recomendaron a la ciudadanía que consultara fuentes oficiales para obtener información actualizada sobre los cierres y desvíos, especialmente por la cercanía del festival ‘Salsa al Parque 2026’ —el cual también ocasionará restricciones viales durante el sábado 28 y domingo 29 de noviembre—, de acuerdo con los reportes de la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hay congestión en la avenida NQS con calle 65 de Bogotá hoy 27 de noviembre de 2026?

La congestión reportada en la mañana del viernes 27 de noviembre de 2026 en la avenida NQS con calle 65 fue causada por un bus varado a la altura de la estación 7 de Agosto de TransMilenio, según información de la Alcaldía de Bogotá y TransMilenio. Esto obligó a desviar los buses al carril mixto y suspendió temporalmente las paradas en sentido sur-norte, afectando tanto a usuarios del sistema como al tráfico general.

¿Cómo afectan los cierres en TransMilenio la movilidad de Bogotá?

Los cierres y suspensiones en estaciones de TransMilenio, como lo ocurrido en la estación 7 de Agosto, complican la circulación tanto dentro del sistema de transporte masivo como en las vías principales de Bogotá. Al sacar buses al carril mixto, se incrementa la congestión vehicular y se generan demoras para los usuarios, particularmente en tramos troncales estratégicos para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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