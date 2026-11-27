Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La operación del Jardín Botánico de Bogotá abarca mucho más que la conservación de su propio espacio verde: influye directamente en el cuidado del arbolado urbano de toda la ciudad. Esta labor se lleva a cabo, en gran parte, gracias a la colaboración de cientos de contratistas, quienes en el momento afrontan un panorama incierto ante la inminente reestructuración de la entidad, una transformación que, según la información disponible, podría comenzar en 2027.

Sigue a PULZO en Discover

El detonante de esta preocupación es la decisión de formalizar empleos al interior del Jardín Botánico. Según se conoció, el Distrito autorizó la creación de 85 nuevos cargos de planta dentro de la entidad. Sin embargo, el reto surge por la falta de presupuesto adicional, lo que obligaría a la terminación de 241 contratos de Orden de Prestación de Servicios (OPS). Esto ha instalado un sentimiento de incertidumbre, no solo entre los contratistas, sino también entre el personal de planta, que teme el impacto que tal corriente de despidos podría tener en el funcionamiento diario del Jardín Botánico.

Un trabajador, que prefirió mantener reservada su identidad por seguridad, indicó que la reducción de personal pondrá en riesgo las labores de campo. Argumentó que, de los 85 nuevos empleados de planta, solo 16 estarían asignados a funciones operativas. El trabajador explicó: “Aquí trabajamos bastantes frentes, con las colecciones vivas del Jardín Botánico, apoyando en el arbolado de la ciudad. Tenemos una actividad integral en silvicultura, coberturas vegetales y mantenimiento de colecciones vivas”.

La reestructuración ha dejado desconcertado al sindicato de operarios del Jardín Botánico, que hasta ahora no ha recibido respuestas claras de la administración. En palabras de Daissy Arleny Duarte, presidenta de la organización sindical Sintradistritales, el Jardín juega un papel fundamental en la reforestación y arborización de Bogotá. Duarte destacó que, pese a estas responsabilidades, apenas cuenta con 58 funcionarios de planta, mientras que el resto del equipo lo integran contratistas, responsables de recorrer las diferentes localidades para abonar, cuidar y llevar el inventario de innumerables árboles.

De acuerdo con la institución, el incremento de la planta implicaría que el Jardín tendría más empleados formales, pero a costa de reducir considerablemente su base de contratistas, quienes desempeñan labores esenciales para el mantenimiento de los espacios verdes de Bogotá y el manejo de colecciones vivas en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la reestructuración del Jardín Botánico de Bogotá al cuidado de los árboles urbanos?

La reducción de contratos OPS tras la formalización de 85 nuevos cargos impactará directamente las labores operativas en campo, como el mantenimiento, el inventario y el abono de los árboles en toda la ciudad. Según fuentes consultadas, solo 16 de los nuevos empleados se dedicarían a funciones operativas, lo que podría dificultar la atención integral y permanente que requieren las áreas verdes urbanas.

¿Qué significa la sigla OPS en el contexto del Jardín Botánico de Bogotá?

OPS corresponde a la sigla de Orden de Prestación de Servicios, un tipo de contrato comúnmente usado en entidades públicas para la vinculación temporal de personal especializado. En el caso del Jardín Botánico de Bogotá, las OPS han sido la principal modalidad para contratar a los trabajadores encargados del mantenimiento y la gestión del arbolado en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.