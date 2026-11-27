La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, denunció a través de su cuenta de X que Nelfy Melo Morales, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante del petrismo Claudia Teresa Romero Nader, tendría tres títulos académicos presuntamente falsos o irregulares expedidos el mismo día por la Fundación Universitaria San José. De acuerdo con lo revelado por Rodríguez, Melo Morales está vinculada al equipo de la congresista desde el 23 de julio de 2026 con una asignación mensual de 7 millones de pesos, en medio de los cuestionamientos que también pesan sobre la propia Romero Nader por una supuesta alteración de diplomas.

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Según explicó la exfuncionaria, la alerta sobre los estudios de Melo Morales surgió meses atrás cuando ella aún dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia y la hoy integrante de la UTL se desempeñaba en la Casa de Nariño. “En enero de 2026, siendo directora del Dapre, tan pronto tuve conocimiento de la presunta obtención irregular o falsa de tres títulos académicos por parte de Nelfy, secretaria del presidente Petro, solicité el inicio de una investigación ante la Oficina de Control Interno Disciplinario del Dapre, siguiendo el conducto institucional correspondiente”, manifestó Rodríguez en su publicación.

La denunciante precisó que la controversia gira alrededor de tres carreras otorgadas en una sola fecha por una institución ya salpicada en escándalos anteriores por diplomas entregados a la activista petrista Juliana Guerrero. “Los tres títulos fueron expedidos el mismo día por la Fundación Universitaria San José: Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo”, detalló Rodríguez, al tiempo que pidió aclarar qué credenciales presentó Melo ante el Congreso y en qué terminó la indagación disciplinaria solicitada.

En su pronunciamiento, Rodríguez también relató que Melo había sido secretaria del expresidente Gustavo Petro desde 2022 y aseguró que durante su paso por el Dapre le impidieron revisarla internamente: “Fue una de las personas respecto de las cuales recibí instrucciones expresas de no intervenir, pese a mis reservas frente a sus actuaciones y ‘trabajo’”. Además, afirmó que el propio Petro pidió incluir a Claudia Romero en la lista cerrada a la Cámara por Bogotá “pese a la reiterada inconformidad de varios congresistas con mayor antigüedad y trayectoria política”, y remató cuestionando el entorno político del que hizo parte: “Menos mal abrí los ojos, cada día estoy más convencida de que aquello funciona como una secta. Todas mis actuaciones están debidamente documentadas”, mientras sobre Romero Nader persiste el escrutinio por la presunta falsificación de un título de la Universidad Javeriana usado para ingresar a un posgrado en la Universidad Católica.

Polémicas y logros de Petro

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