Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Los Mártires, Bogotá, se inauguró la segunda Manzana del Cuidado, un espacio diseñado especialmente para las mujeres cuidadoras y sus familias. De acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta nueva sede se encuentra en las instalaciones de la Alcaldía Local, dentro del Bronx Distrito Creativo, y surge como respuesta directa a la necesidad de ampliar la cobertura territorial para quienes requieren servicios de bienestar y acompañamiento institucional. La Manzana del Cuidado complementa los servicios que ya se manejan en el Castillo de las Artes, ubicado en el barrio Santa Fe.

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La apertura coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también conocido como 25N. Este evento contó con el apoyo de la Alcaldía Local de Los Mártires, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer) de Bogotá. Juntas, estas entidades buscan promover los derechos de las mujeres, prevenir la violencia de género y fortalecer la autonomía femenina. El objetivo es claro: eliminar las barreras que enfrentan las mujeres por sus responsabilidades de cuidado y brindarles oportunidades para su descanso y formación.

La nueva sede permitirá que más mujeres cuidadoras de la zona accedan fácilmente a los servicios institucionales, especialmente aquellas que, por motivos logísticos o de ubicación, tenían dificultades para llegar a la sede anterior. Entre los servicios ofrecidos destaca “El Arte de Cuidar-te”, iniciativa de la Secretaría Distrital de Integración Social que brinda a niñas y niños experiencias artísticas, pedagógicas y literarias en entornos seguros. Mientras tanto, las personas cuidadoras pueden acceder a orientación jurídica, apoyo psicosocial y espacios enfocados en su desarrollo personal.

Este esfuerzo de las instituciones públicas de Bogotá se ve reflejado también en actividades culturales y artísticas organizadas por el equipo de Mujer y Género de la Alcaldía Local, conocido como Tropa Púrpura. Con acciones como la construcción de murales y jornadas de sensibilización sobre violencia de género, se busca fortalecer la participación de las mujeres y construir estrategias adaptadas a sus realidades, tal como resalta el Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género (COLMYEG).

Las Manzanas del Cuidado forman parte del Sistema Distrital de Cuidado, liderado por la Secretaría Distrital de la Mujer. Su modelo se apoya en las llamadas ‘tres R’: reconocer el trabajo de las personas cuidadoras; reducir la sobrecarga de estas labores, facilitando descanso y formación; y redistribuir las responsabilidades entre familia, comunidad, Estado y sociedad. Así, Los Mártires avanza hacia una localidad más corresponsable y equitativa, donde las mujeres que cuidan también pueden acceder a nuevas oportunidades y mejorar su calidad de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la Manzana del Cuidado en Los Mártires para mujeres cuidadoras?

En la Manzana del Cuidado de Los Mártires, las mujeres cuidadoras cuentan con alternativas como orientación jurídica y psicosocial, actividades para el desarrollo personal y acompañamiento institucional. “El Arte de Cuidar-te” permite que niñas y niños accedan a experiencias artísticas y pedagógicas, mientras sus cuidadoras aprovechan oportunidades de formación, descanso o asesoría, de acuerdo con la oferta disponible, según lo informado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cómo contribuyen las Manzanas del Cuidado a la equidad de género en Bogotá?

Las Manzanas del Cuidado, integradas en el Sistema Distrital de Cuidado y lideradas por la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), promueven la equidad de género al reconocer el trabajo no remunerado de las mujeres cuidadoras, disminuyendo su carga y propiciando espacios de descanso, formación y participación. Además, redistribuyen las responsabilidades entre la familia, la sociedad y el Estado, fortaleciéndose como estrategia integral para el bienestar y la autonomía de las mujeres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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