Por: Caracol TV

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Millonarios publicó oficialmente la lista de sus convocados para el partido contra América de Cali, correspondiente a la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. De acuerdo con la información entregada, el equipo dirigido por Alberto Gamero recibirá a su rival el viernes 27 de noviembre, en el estadio El Campín de Bogotá. Este encuentro se perfila como determinante para las aspiraciones del club en el grupo B, por la necesidad de sumar puntos claves en esta fase de la competencia.

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La delegación que concentró Gamero está conformada por 20 jugadores, distribuidos en cuatro líneas. En la portería, estarán disponibles Javier Burrai y James Aguirre. Ambos arqueros representan las alternativas dispuestas por el cuerpo técnico para custodiar el arco del conjunto azul en una cita importante del torneo doméstico.

La defensa cuenta con siete nombres: Samuel Martín, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Jhomier Guerrero y Sergio Mosquera. Esta amplia convocatoria en la zaga responde a la intención de contar con distintas opciones tácticas y de perfil, según el desarrollo del partido y las necesidades estratégicas que se presenten frente a América de Cali.

Para el mediocampo, la lista incluye a Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos D. Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza. Estos cinco volantes buscan darle equilibrio y control al juego, con la meta de dominar la posesión e imponer el ritmo durante los 90 minutos. El entrenador prioriza la gestión del medio campo como un aspecto crucial para inclinar el marcador a su favor.

En ataque, el club suma seis alternativas: Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Leonardo Castro. Esta variedad de delanteros le permite a Millonarios planear diferentes formas de aproximarse al área rival y asegurar la presencia ofensiva que necesita para buscar la victoria dentro de su estadio.

De acuerdo con la información oficial entregada por el club, los convocados están listos para enfrentar uno de los desafíos más exigentes de esta etapa de la Liga BetPlay II-2026, con el objetivo de posicionarse en lo más alto de la tabla del grupo y continuar firmes en la pelea por el título.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la lista completa de convocados de Millonarios para el partido contra América de Cali en la Liga BetPlay II-2026?

La convocatoria de Millonarios para el enfrentamiento con América de Cali incluye a los siguientes jugadores: arqueros Javier Burrai y James Aguirre; defensas Samuel Martín, Stiven Barreiro, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Jhomier Guerrero y Sergio Mosquera; volantes Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos D. Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza; delanteros Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Leonardo Castro.

¿Qué importancia tiene este partido de Millonarios contra América de Cali en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

El encuentro entre Millonarios y América de Cali es crucial, ya que pertenece a la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del campeonato. Según la información disponible, este compromiso puede definir el rumbo de Millonarios en el grupo B, pues el resultado incidirá directamente en sus opciones de clasificar a la final y mantenerse en la contienda por el título del presente torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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