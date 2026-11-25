El triunfo de América contra Deportivo Cali, con goles de Tomás Ángel, estuvo marcado por un insólito episodio de inseguridad que se presentó en el estadio Pascual Guerrero en la noche del 25 de noviembre de 2026.

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El clásico vallecaucano se definió 2-1 con el equipo rojo como local, debido a que el cuadro azucarero estrenó desde hace varios años el escenario de Palmaseca como su lugar para recibir a los visitantes.

Lo cierto es que la situación para algunos fanáticos del Deportivo Cali se convirtió en una escena de auténtico terror debido a la reacción de miembros de las barras bravas del equipo americano.

De acuerdo con reportes de la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de NotiCali, el ingreso de estas personas se presentó en los palcos de la tribuna oriental y las denuncias indican que portaban presuntamente armas cortopunzantes.

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“Tras el triunfo del América de Cali (2-1) frente al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, algunos hinchas ingresaron de manera irregular a los palcos del estadio. Se han generado disturbios y, según reportes preliminares, al parecer hay personas heridas. Esto es inaceptable”, contó el empresario Roberto ‘Chontico’ Ortiz.

El excandidato a la Alcaldía de Cali y exrepresentante a la Cámara por Valle del Cauca también compartió videos de cómo reaccionó la Policía para controlar la situación en el tradicional escenario deportivo.

El reporte periodístico advirtió que las denuncias indicaron que la entrada de los barristas por los palcos pretendía quitarles las camisetas a los presentes para confirmar que fueran fanáticos de América o Deportivo Cali.

Este es uno de los videos en los que es posible observar la acción de las autoridades frente al inesperado episodio, en un partido en el que el equipo escarlata salió vencedor y quedó de líder de su grupo.

🚨 ¡TERROR EN EL PASCUAL! BARRISTAS DEL AMÉRICA HABRÍAN INVADIDO LOS PALCOS DE ORIENTAL CON ARMAS BLANCAS Graves hechos de violencia se habrían registrado en el estadio Pascual Guerrero, donde integrantes de una barra del América de Cali ingresaron a los palcos de la tribuna oriental, desatando peleas y dejando a un joven herido. Según las denuncias, los barristas recorrían los palcos, quitándoles las camisetas a los asistentes para verificar si eran hinchas del América o del Deportivo Cali. Además, algunos presuntamente portaban armas cortopunzantes. ¿Quién permitió el ingreso de estas armas al estadio? ¿Dónde estaban los controles de seguridad? ¡Hasta en los palcos del Pascual Guerrero los aficionados estarían expuestos a la violencia! Urgen respuestas de las autoridades y de los responsables de la seguridad del estadio. — NotiCali (@NotiCaliOficial) November 25, 2026

Por su parte, Ortiz cuestionó con dureza el comportamiento de las personas que protagonizaron esos incidentes en el estadio Pascual Guerrero, en plenos cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

“El fútbol es una fiesta, no un pretexto para invadir espacios, generar caos o poner en riesgo la integridad de las personas. Este tipo de comportamientos mancha la imagen del club, de la ciudad y del deporte, y no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia”, indicó.

Cabe recordar que en esta etapa de la competencia se van a disputar un total de seis partidos, tres de ellos con América de Cali como local en el mencionado escenario futbolístico.

De ahí, el llamado por parte del excongresista vallecaucano para tomar las medidas correspondientes después de un caso que provocó las alarmas en la noche del martes 24 de noviembre de 2026.

“Llamamos a las autoridades a actuar con contundencia, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. También hacemos un llamado a la hinchada responsable a condenar estos actos y a no permitir que unos pocos echen a perder lo que debe ser una celebración”, sentenció.

Estos son los videos que divulgó Ortiz en los que es posible observar parte de las escenas de control después de la mencionada invasión en una zona que es de exclusividad en el estadio.

🚨 SOS – Disturbios en el Pascual Guerrero Tras el triunfo del América de Cali (2-1) frente al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, algunos hinchas ingresaron de manera irregular a los palcos del estadio. Se han generado disturbios y, según reportes preliminares, al parecer hay personas heridas. Esto es inaceptable. El fútbol es una fiesta, no un pretexto para invadir espacios, generar caos o poner en riesgo la integridad de las personas. Este tipo de comportamientos mancha la imagen del club, de la ciudad y del deporte, y no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia. Llamamos a las autoridades a actuar con contundencia, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. También hacemos un llamado a la hinchada responsable a condenar estos actos y a no permitir que unos pocos echen a perder lo que debe ser una celebración. — Roberto Ortiz (@robertoortizu) November 25, 2026



América es líder luego de que en la primera fecha igualó de visitante contra Bucaramanga y ahora iguala con puntos junto a Millonarios, pero está arriba por el denominado ‘punto invisible’.

El próximo partido confirmado de América de Cali en la Liga BetPlay es contra Millonarios, por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales del torneo II-2026.

La fecha 4 de los cuadrangulares está programada para el martes 1 o miércoles 2 de diciembre, pero la fuente disponible no confirma todavía el rival ni el horario exacto de América.

El Grupo B está integrado por América de Cali, Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga; por eso, los siguientes rivales de los escarlatas deberán salir de ese grupo.

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