Barranquilla se vistió de gala e inauguró su moderno estadio Metropolitano Roberto Meléndez para albergar la final entre Boca Juniors vs. Atlético Mineiro. Aunque la algarabía inundó la capital del Atlántico, hubo algunos fanáticos que quedaron inconformes.

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Tal fue el caso de una argentina que aseguró que la organización de la final en ‘la Arenosa’ no fue la mejor. Con evidente molestia, la mujer, que llevaba una camiseta de los ‘Bosteros’, dijo que la ciudad necesita mucho por aprender para albergar un evento de este calibre.

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La reacción de esta seguidora despertó todo tipo de objeciones de quienes defendieron la logística para desarrollar la final en Barranquilla, uno de los mensajes lo dejó la periodista colombiana Melissa Martínez, quien ironizó con tal comentario para defender la fiesta que se dio en el Metropolitano.

“Pa joderte”, dijo Martínez.

Pese a esa crítica, varios asistentes aseguraron que todo estuvo en óptimas condiciones para que se disputara el encuentro y que no tuvieron inconvenientes y disfrutaron el encuentro que coronó a Boca Juniors, luego de una victoria 2-0 contra Mineiro.

Para sumar, varios de los hinchas argentinos que llegaron hasta la capital del Atlántico se mostraron satisfechos con el recibimiento que tuvieron en territorio nacional. Además, se mostraron agradecidos con la hospitalidad que les brindaron varios colombianos en ciudades de la Costa, no solo Barranquilla, como Cartagena o Santa Marta.

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