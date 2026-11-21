Boca Juniors volvió a coronarse campeón en el continente, luego de gritar campeón de Copa Sudamericana este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Los argentinos superaron 2-0 a Atlético Mineiro y alzaron ‘la otra mitad de la gloria’, en un partido en el que destacó el colombiano Sebastián Villa.

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𝐃𝐄𝐒𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐁𝐎𝐂𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐈𝐎́ 𝐄𝐋 𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎́𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 💙💛💙 https://t.co/0S31wuGll5 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 22, 2026



Desde el arranque, el ‘Xeneize se mostró superior a su rival, aunque no lograba concretar las ocasiones de peligro que creaba. De hecho, en el minuto 12, Santiago Ascacibar puso a celebrar al azul y oro luego de un centro de Villa, pero el árbitro anuló el tanto por un evidente fuera de lugar.

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Sin embargo, el propio Ascacibar tuvo su desquite cuatro minutos después, al aprovechar un rebote dentro del área y reventar la red rival para el merecido 1-0. Después del tanto, los ‘Bosteros’ seguían con la ofensiva e insistieron con liquidar a su adversario, que tenía una reacción muy pobre.

Pese a que salieron con una victoria por la mínima al descanso, Boca salió enchufado en el segundo tiempo con la intención de liquidar el partido y llevarse la copa a La Bombonera. Fue en el minuto 48 que aumentó su ventaja en los pies de Miguel Merentiel gracias a una asistencia de Sebastián Villa, quien hizo un espectáculo por la banda izquierda.

Después de la anotación, los de la Boca sacaron el pie del acelerador, por lo que Mineiro reaccionó tarde para descontar, pero se topó con un Álvaro Montero, que cumplió con los exigentes tiros que lo pusieron a prueba. Boca aprovechó la desesperación ‘gala’ para hacer contras, aunque no pudo concretar el tercer gol.

Pese a ello, Boca sostuvo el resultado y se alzó con la Copa Sudamericana por tercera vez cuando las ganó en 2004 y 2005 contra Bolívar y Pumas de la Unam respectivamente.

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