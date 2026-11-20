Por: Caracol TV

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Las instancias más altas del fútbol sudamericano se encuentran reunidas en Barranquilla, en el contexto de las actividades previas a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. De acuerdo con información confirmada por el periodista Juan José Buscalia en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sostiene en estos días reuniones cruciales que determinarán el rumbo de las competencias en el continente. Entre los temas que dominan la agenda, sobresalen las discusiones sobre el formato de las eliminatorias al Mundial 2030 y la asignación definitiva de la sede de la Copa América 2028, asuntos de profundo interés para las 10 federaciones nacionales que integran Conmebol.

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El debate sobre las eliminatorias sudamericanas centra la atención, pues circulan rumores sobre posibles cambios significativos en el sistema de clasificación para la Copa Mundo 2030. En respuesta a las especulaciones, Buscalia expuso en Blu Radio que si bien han surgido iniciativas como adaptar una estructura similar a la Nations League que emplea Europa, aún no hay una propuesta consolidada. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) llegó a plantear este modelo, pero el periodista aclaró que el método actual de las eliminatorias “va a ser el mismo”, aunque los directivos pretenden incentivar el formato añadiendo el atractivo de un título oficial para quienes participen.

No obstante, tal como describe Buscalia, persisten diferencias de criterio entre las asociaciones y no existe, hasta ahora, consenso sobre si se debe adoptar una fórmula distinta. El periodista afirmó que en la próxima reunión del viernes intervendrán todos los presidentes de federaciones, y en ese espacio se expondrán las alternativas y las ideas tendientes a fortalecer el interés por el torneo clasificatorio.

Este encuentro, dirigido por Julián Capera según los datos de Blu Radio, es preparatorio para las decisiones formales que Conmebol asumirá antes del fin de año. Buscalia sostuvo que el Consejo de Conmebol, en su cita de diciembre, tiene proyectado definir tanto la sede de la Copa América 2028 como las resoluciones finales sobre las eliminatorias para el Mundial 2030. Este proceso evidencia la importancia de cada paso que se está dando, en un cierre de año marcado por definiciones cruciales para el futuro competitivo de los equipos de Sudamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios se están discutiendo en las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2030?

Las reuniones de la Conmebol en Barranquilla tienen como uno de sus ejes principales el análisis del sistema de eliminatorias hacia el Mundial 2030. Según el periodista Juan José Buscalia, aunque han surgido ideas como adoptar el formato de la Nations League de Europa, la tendencia mayoritaria es mantener el esquema actual, a la vez que se busca incrementar el atractivo otorgando un título oficial.

¿Cuándo se decidirá la sede de la Copa América 2028 y qué entidades participan en la elección?

De acuerdo con Blu Radio y lo relatado por Buscalia, en el próximo Consejo de la Conmebol, programado para diciembre, se hará la elección definitiva de la sede de la Copa América 2028. En esta decisión participan los presidentes de las diez federaciones nacionales de fútbol que integran la Conmebol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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