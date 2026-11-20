Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Millonarios, dirigido por Alberto Gamero, se prepara para uno de los encuentros más esperados de la Liga BetPlay II-2026: su visita al Deportivo Cali este viernes 20 de noviembre en el estadio de Palmaseca. Será el debut del equipo capitalino en el grupo B de los cuadrangulares semifinales, una instancia fundamental en la búsqueda del título del torneo colombiano, de acuerdo con la lista de convocados publicada.

Sigue a PULZO en Discover

En la nómina escogida por el cuerpo técnico, se destacan los regresos de dos piezas importantes: Sergio Mosquera y Leonardo Castro. Ambos jugadores vuelven tras cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, y su retorno aporta solidez y experiencia a las filas 'embajadoras'. En contraste, Millonarios enfrenta bajas de consideración: Daniel Ruiz y Sebastián Valencia, quienes no podrán ser tenidos en cuenta, se mantienen en el departamento médico debido a lesiones. Por otro lado, Stiven Vega no fue convocado, esta vez por una decisión técnica, lo que evidencia la profundidad y las alternativas que Gamero baraja en su plantilla.

La convocatoria para enfrentar a los caleños refleja el peso de la experiencia en el plantel. Referentes como Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva y Carlos Darwin Quintero figuran entre los viajeros, llamados a liderar al grupo en esta compleja salida. Estas figuras serán clave no solo por su rendimiento en el campo, sino también por el impulso anímico que pueden brindar ante un rival tradicional y en condición de visitante, en una nueva edición del 'Clásico Añejo'.

La lista definitiva de convocados comprende a los arqueros Javier Burrai y James Aguirre; los defensores Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero y Jhomier Guerrero; los volantes Juan Guillermo Cuadrado, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos Darwin Quintero, Sebastián del Castillo y Leonai Souza; así como los delanteros Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Rodrigo Contreras y Sebastián Mosquera.

Este compromiso en territorio vallecaucano representa un desafío clave, ya que Millonarios y Deportivo Cali comparten el grupo B junto a Atlético Bucaramanga y América de Cali. Así, ambos equipos buscarán iniciar con pie derecho su recorrido en la fase definitiva del campeonato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales novedades en la convocatoria de Millonarios para el partido contra Deportivo Cali?

Las principales novedades en la convocatoria de Millonarios incluyen el regreso de Sergio Mosquera y Leonardo Castro, quienes vuelven disponibles tras una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Daniel Ruiz y Sebastián Valencia siguen fuera por lesión y Stiven Vega no fue convocado por decisión técnica, según lo informado en la convocatoria oficial.

¿Qué posición ocupan Millonarios y Deportivo Cali en el grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026?

Millonarios y Deportivo Cali inician su participación en el grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, grupo que también integran Atlético Bucaramanga y América de Cali; en este partido ambos equipos darán su primer paso para definir su futuro en la competencia, de acuerdo con la información publicada sobre el torneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z