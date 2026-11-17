Por: Noticiero 90 minutos

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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) oficializó los días, horarios y estadios en que se jugarán las dos primeras jornadas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, etapa crucial para definir los finalistas del torneo. De acuerdo con la información suministrada por Dimayor, la fase semifinal inicia el viernes 20 de noviembre y está marcada por una triple programación que incluye duelos entre equipos destacados y algunos de los clásicos más esperados del fútbol colombiano.

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En la primera fecha, los partidos previstos para el viernes 20 de noviembre son: Independiente Medellín frente a Independiente Santa Fe, correspondiente al Grupo A, a las 4:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Siguiendo la jornada, Atlético Bucaramanga recibirá a América de Cali en el Grupo B, a las 6:35 de la tarde en el estadio Américo Montanini de Bucaramanga. El cierre de esta intensa jornada corre por cuenta de Deportivo Cali y Millonarios, quienes se enfrentarán a las 8:40 de la noche en el estadio Deportivo Cali de Palmira. Ya para el sábado 21 de noviembre, Once Caldas se medirá a Atlético Nacional a las 8:15 de la noche, en el estadio Palogrande de Manizales, también dentro del Grupo A.

La segunda fecha se desarrollará entre martes 24 y miércoles 25 de noviembre, comenzando con Millonarios versus Atlético Bucaramanga (Grupo B) a las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá, seguido del esperado clásico vallecaucano entre América de Cali y Deportivo Cali, agendado para las 8:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Al día siguiente, miércoles 25 de noviembre, Independiente Santa Fe enfrentará a Once Caldas (Grupo A) a las 6:20 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá, mientras que Atlético Nacional y Medellín protagonizarán el clásico paisa, cerrando la jornada a las 8:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

Según lo informado por Dimayor, Atlético Nacional y América de Cali, cabezas de los grupos A y B respectivamente, cuentan con la ventaja deportiva llamada “punto invisible”, que les favorecerá en caso de empate en puntos al final de las seis jornadas, debido a su ubicación privilegiada durante la fase de todos contra todos. Esta condición podría resultar decisiva para concretar el paso a la gran final.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación completa de los cuadrangulares semifinales Liga BetPlay 2026-II?

La Dimayor confirmó que las dos primeras fechas de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II se jugarán del 20 al 25 de noviembre. En la primera jornada, destacan los encuentros entre Medellín y Santa Fe, Bucaramanga contra América, Cali frente a Millonarios y Once Caldas ante Nacional. La segunda fecha incluye los partidos Millonarios-Bucaramanga, América-Cali, Santa Fe-Once Caldas y Nacional-Medellín, con horarios y escenarios ya establecidos.

¿Qué es el “punto invisible” en la Liga BetPlay y cómo afecta a Nacional y América?

El “punto invisible” es una ventaja deportiva otorgada en los cuadrangulares de la Liga BetPlay a los equipos mejor posicionados en la fase de todos contra todos. Si al finalizar las seis fechas de la fase semifinal hay empate en puntos, Nacional (Grupo A) y América (Grupo B) avanzarían gracias a este beneficio, según la información oficial de Dimayor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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