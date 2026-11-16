Se viene un momento clave en la temporada del América de Cali, pues los hinchas están ilusionados porque está cerca de volver a disputar una nueva final de Copa Colombia y además, en la Liga BetPlay, pese a la reducción de puntos, se ganó la ventaja deportiva al terminar en el segundo lugar del todos contra todos.

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Este, de hecho, es uno de los mejores rendimientos en los últimos años, pero desafortunadamente esa situación está acompañada de un complicado momento económico que pasa el club.

Es más, tal como contó el periodista Leonel Cerrudo, quien sigue de cerca todo lo relacionado al club vallecaucano, tan complicada está la situación que incluso previo a este importante encuentro frente a Inter de Bogotá, correspondiente al juego de vuelta de la semifinal de la Copa Colombia, los jugadores no concentrarán, sino que llegarán desde sus casas directamente al estadio Pascual Guerrero.

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🔴 Como sucede últimamente, #América no concentrará por las dificultades económicas que atraviesa. Una realidad que nos toca, pero que también nos invita a estar más unidos que nunca. ¡Necesitamos un Pascual lleno y el apoyo de la hinchada! 👹 #TodosUnidos #SiempreAmérica https://t.co/d1NlDlNEJ0 — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) November 17, 2026

Esto podría tener consecuencias deportivas, puesto que la idea de que los futbolistas concentren es precisamente que estén enfocados, que se alimenten bien e incluso que tengan una activación desde muchas horas antes del encuentro, así que no hacerlo es dejar a disposición de cada futbolista esa responsabilidad.

Eso también se podría extender a la Liga BetPlay, pues América quedó ubicado en el grupo B junto al Deportivo Cali, Millonarios y Bucaramanga y por eso esta situación también podría costar.

(Ver también: Por qué se fue la luz en el partido entre Millonarios y América; Sencia salió a defenderse)

Cuándo es América vs. Inter de Bogotá

Por lo pronto, los jugadores esperan dar lo mejor para conseguir ese anhelado paso a la final en el compromiso que será este martes, 16 de noviembre, a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.

El ganador se medirá contra el vencedor de la otra semifinal, que es entre Nacional y Once Caldas.

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