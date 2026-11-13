La recta final de la Liga BetPlay II-2026 tuvo un cambio importante luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fallara en contra del América de Cali y le quitara tres puntos por la inscripción irregular del futbolista Yhormar Hurtado. La decisión modificó la tabla de posiciones a pocas horas de que se dispute la última fecha del todos contra todos y dejó al equipo vallecaucano con menos margen de maniobra para quedarse con la ventaja deportiva en los cuadrangulares.

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El caso se remonta al partido de la primera jornada, disputado el 26 de julio, cuando América venció 2-0 a Internacional de Bogotá. Sin embargo, el conjunto escarlata utilizó a Hurtado, quien no cumplía con las condiciones reglamentarias para disputar el compromiso, por lo que el equipo capitalino presentó una reclamación.

El TAS le dio la razón a Internacional y determinó que América debía perder el encuentro por 3-0. De esta manera, el cuadro bogotano recibió los tres puntos y el equipo dirigido por David González pasó de tener 36 unidades a sumar 33.

La decisión también tuvo un efecto en la clasificación: América cayó del segundo al tercer puesto, superado por Deportivo Cali, que quedó con 34 puntos. Atlético Nacional se mantiene como líder con 39 unidades.

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América perdió el segundo puesto y ahora depende de otros resultados

El panorama cambió para América de Cali de cara a la fecha 19, que se disputará este sábado 14 de noviembre. El equipo vallecaucano necesita vencer a Deportivo Pereira y esperar que Deportivo Cali no consiga una victoria frente a Deportes Tolima para recuperar el segundo lugar.

Ambos compromisos comenzarán a las 3:30 de la tarde, junto con otros encuentros de la jornada. La importancia de terminar en esa posición radica en obtener el denominado ‘punto invisible’, beneficio que reciben los dos primeros equipos de la fase regular y que puede marcar diferencias en caso de empate en puntos durante los cuadrangulares.

La modificación también abrió posibilidades para Atlético Bucaramanga, que tiene 32 unidades, e Independiente Santa Fe, con 31. Ambos conservan opciones matemáticas de pelear por esa ventaja deportiva, aunque necesitan ganar sus respectivos compromisos y esperar otros resultados.

Santa Fe perdió su reclamación y queda una pregunta sobre el fallo del TAS

Otro aspecto que llamó la atención fue la diferencia entre las decisiones del tribunal. Internacional de Bogotá consiguió los tres puntos que reclamaba, mientras que Independiente Santa Fe no logró modificar el empate 0-0 que había conseguido frente a América.

Según explicó el periodista César Augusto Londoño, las dos reclamaciones fueron procesos independientes. Una de las explicaciones que se ha conocido apunta a que Internacional presentó su demanda cuando el caso todavía estaba bajo investigación, mientras que Santa Fe acudió al TAS después de que la Dimayor hubiera emitido una decisión favorable a la inscripción del futbolista.

Sin embargo, los argumentos definitivos de cada determinación deben analizarse a partir de las resoluciones correspondientes. El caso también deja cuestionamientos sobre el procedimiento de inscripción y las responsabilidades de la Dimayor, especialmente porque inicialmente permitió que Hurtado actuara y posteriormente tuvo que afrontar las reclamaciones de los clubes.

¿El fallo del TAS afecta la tabla del descenso?

La decisión también tiene consecuencias para Internacional de Bogotá, aunque no modifica la tabla del descenso de 2026. Los tres puntos que recibió el conjunto capitalino sí cuentan para su promedio de cara a la temporada 2027, cuando tendrá que competir por mantener la categoría.

Así, el fallo no solamente cambió la pelea por las primeras posiciones de la Liga BetPlay II-2026, sino que también tendrá repercusiones en la próxima temporada del fútbol colombiano.

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