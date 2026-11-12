A Millonarios le queda una oportunidad más para clasificar a los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano, pues luego de desaprovechar varias opciones, ahora se mide con Alianza FC en la última jornada en la que necesita ganar para volver a esta ronda luego de año y medio.

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Para eso, el técnico Alberto Gamero necesita a sus mejores fichas para conseguir el resultado, puesto que una eliminación más sería sumarle otro fracaso a una hinchada que está agotada con los últimos resultados deportivos.

Sin embargo, a falta de dos días para el encuentro ya hay una mala noticia y es la baja de dos futbolistas muy importantes: Daniel Ruiz y Sebastián Valencia.

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Qué le pasó a Daniel Ruiz

En el compromiso contra Deportes Tolima, más específicamente en el primer tiempo, el futbolista sintió una molestia muscular que no le permitió casi ni pararse, pues tuvo que salir en camilla.

Luego de unos días se le hicieron los respectivos exámenes médicos y se determinó que el mediocampista “presenta una lesión muscular del bíceps femoral de su pierna izquierda”, por lo que su incapacidad se determinará según evolución.

En principio no se conoce bien qué tan grave es la lesión, pero igual el jugador podría estar varias semanas fuera. Si es grado 1, estaría entre una y tres semanas fuera; grado 2, entre cuatro y ocho semanas; mientras que grado 3, de tres a cuatro meses.

Lo cierto es que Daniel Ruiz se pierde este último encuentro de la Liga BetPlay vs. Alianza FC, que será el sábado a las 3:30 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá, y, en caso de clasificar, seguramente las primeras fechas de los cuadrangulares del campeonato.

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Por otro lado, tampoco estará Sebastián Valencia, quien también sigue en proceso de recuperación, por lo que se estima que en su lugar juegue, nuevamente, Danovis Banguero.

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