Millonarios nuevamente se encuentra en una posición bastante comprometedora en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, pues aunque iba bien y siempre en las primeras posiciones del campeonato, poco a poco se le fueron acabando los ahorros y ahora podría incluso quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales del torneo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Movieron otro concierto de El Campín: ‘show’ muy esperado cambia de escenario y hasta de fecha)

Y es que en los últimos encuentros el equipo bogotano solo suma una victoria, por lo que aplazó mucho la clasificación y ahora, en la última jornada, necesita de una victoria para no depender de más resultados.

Es más, en este momento Millonarios marcha en la séptima posición del campeonato con 27 puntos, producto de seis victorias, nueve empates y tres derrotas, por lo que está a tres de la clasificación.

Lee También

Ahora, en la última jornada se mide con Alianza FC, equipo de Valledupar, equipo que ya está eliminado, pero que en los últimos enfrentamientos no le ha dejado las cosas sencillas al ‘Embajador’.

Cómo le ha ido a Millonarios vs. Alianza FC

En la historia, claramente Millonarios lleva una ventaja importante a su rival, pero en los últimos cinco partidos las cosas no han sido realmente favorables para los dirigidos por Alberto Gamero.

Por ejemplo, en esos últimos encuentros, Millonarios solo ha conseguido la victoria en una oportunidad, que fue el 30 de marzo de 2025 por 2-0 gracias a los goles de Luis Marimón y Leonardo Castro.

Sin embargo, además de ese encuentro, el equipo bogotano ha caído en dos oportunidades y ha perdido las otras dos, así que no ha sido un rival sencillo para el ‘azul’ de Bogotá.

Más allá de esto, el equipo bogotano no tiene margen de error, puesto que necesita de la victoria para no depender de ningún otro equipo, pero si empata o pierde sí debe sacar calculadora.

Así está el panorama del club:

Si gana: clasifica directamente a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Si empata: llega a 28 puntos y necesita que Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas no ganen para avanzar.

Si pierde: queda con 27 puntos y necesita que los mismos equipos no ganen.

(Ver también: ¿Y la casa de la Filarmónica? Destapan que no será un auditorio, sino espacio de solo 190 metros)

Dicho compromiso entre Millonarios y Alianza FC será este sábado, 14 de noviembre, a partir de las 3:30 de la tarde en el estadio El Campín de Bogotá.

* Pulzo.com se escribe con Z