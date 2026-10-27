Megaland 2026 cambió de escenario y de fecha en Bogotá. El festival musical, que inicialmente estaba programado para el 20 de noviembre en el estadio El Campín, se llevará a cabo finalmente el jueves 19 de noviembre en Vive Claro, según informó la organización en un comunicado divulgado este martes 27 de octubre.

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La modificación responde a ajustes en la programación de actividades del estadio capitalino, que recibe eventos deportivos y culturales. De acuerdo con el anuncio, Megalive, RCN y los artistas participantes optaron por trasladar el espectáculo para facilitar el desarrollo de la programación deportiva en El Campín.

El cambio también obligó a adelantar el festival un día por razones técnicas relacionadas con la modificación del escenario. La organización agradeció la comprensión de los asistentes, los patrocinadores y los artistas que harán parte de esta edición.

¿Qué artistas estarán en Megaland Bacano 2026?

La programación anunciada incluye a figuras de la música urbana como Feid, Blessd y Farruko, además de Aria Vega y otros artistas que harán parte del cartel.

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La Mega, emisora que organiza el festival junto con Megalive y RCN, presenta Megaland como una de sus principales citas musicales del año, con exponentes de distintos géneros y una convocatoria dirigida especialmente a los seguidores de la música urbana y las tendencias del momento.

Con el traslado a Vive Claro, los asistentes deberán tener en cuenta tanto la nueva fecha como el lugar definitivo del evento para organizar su llegada y revisar la información relacionada con sus entradas.

¿Cómo pedir la devolución de la boleta?

La organización también anunció una alternativa para quienes compraron entradas para el 20 de noviembre y no puedan asistir el día anterior.

Según el comunicado, estas personas podrán solicitar la devolución del dinero a través de la plataforma TuBoleta. El anuncio no especificó en el texto divulgado los plazos ni las condiciones detalladas del proceso, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de la tiquetera para conocer los pasos que deben seguirse.

Por ahora, la fecha anunciada para el festival es el 19 de noviembre de 2026 en Vive Claro. La organización agradeció el respaldo del público y de las marcas vinculadas al evento, al tiempo que explicó que la decisión busca acomodar la programación de Megaland a los compromisos del estadio El Campín.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.