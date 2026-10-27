Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 28 de octubre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó cortes de agua en varios sectores de Bogotá y también en el municipio vecino de Gachancipá, Cundinamarca. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la alcaldía de Bogotá, las interrupciones buscan facilitar obras clave de mantenimiento y modernización del sistema de acueducto. La EAAB indicó que estos trabajos son necesarios para minimizar futuros daños o afectaciones mayores en tuberías y accesorios de distribución de agua, y que la suspensión temporal del servicio permitirá realizar intervenciones como la instalación de macromedidores, empates de redes, mantenimientos correctivos y preventivos, e instalación de nuevas válvulas y accesorios.

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En Bogotá, las localidades afectadas incluyen Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Usaquén y Ciudad Bolívar. Por ejemplo, en la localidad de Engativá, el corte está programado en el sector Engativá Pueblo desde las 9:00 a.m., con una duración estimada de 24 horas para realizar la instalación de un macromedidor. En Fontibón, las zonas de Salitre Occidental y Granjas de Techo tendrán cortes desde las 7:00 a.m. durante 27 horas debido a empates de redes de acueducto. En Kennedy, sectores como Los Cristales Asturias, Camilo Torres Kennedy y Lucerna, entre otros, verán suspendido el servicio desde las 10:00 a.m. por 24 horas para labores de mantenimiento preventivo y cierre a terceros, mientras que barrios como Villa Alsacia y Castilla tendrán cortes de más corta duración por verificación de equipos. Bosa y Usaquén también se verán afectados en barrios como Piamonte, Cedritos y Acacias Usaquén, principalmente para labores de mantenimiento correctivo e instalación de nuevas válvulas. Ciudad Bolívar tendrá cortes desde las 8:00 a.m. en sectores que comprenden tanto áreas rurales como urbanas, con una duración de 24 horas.

En el municipio de Gachancipá, Cundinamarca, el corte será de 24 horas e iniciará a las 10:00 a.m., también para realizar empates de redes de acueducto. La EAAB emitió recomendaciones para los usuarios durante la suspensión, como llenar tanques de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y priorizar el lavado de manos y preparación de alimentos. Además, la entidad prestará el servicio de agua en carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público, los cuales pueden solicitarse en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el 28 de octubre de 2026?

Los cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) este miércoles 28 de octubre de 2026 afectan barrios de las localidades de Engativá (Engativá Pueblo), Fontibón (Salitre Occidental y Granjas de Techo), Kennedy (sectores como Los Cristales Asturias, Villa Alsacia y Castilla), Bosa (Piamonte), Usaquén (Cedritos, Cedro Narváez y otros) y Ciudad Bolívar (Quiba y sectores vecinos).

¿Qué es un macromedidor utilizado por la EAAB en los cortes de agua?

Un macromedidor es un aparato utilizado para medir grandes volúmenes de agua en las redes principales del sistema de acueducto. Su instalación, como indicó la EAAB, permite un control más preciso del caudal y ayuda a detectar fugas o pérdidas significativas, lo que mejora la eficiencia en la distribución del recurso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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