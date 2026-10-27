Por: Portal Bogotá

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La franja ‘Recién Oídos’ es una de las propuestas culturales destacadas en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, esta actividad musical está dirigida especialmente a madres gestantes, familias con bebés, así como niñas y niños de 0 a 5 años. El evento tendrá lugar el sábado 31 de octubre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la Carrera 5 # 36 – 05. De acuerdo con la programación oficial, el acceso será únicamente con boletería, disponible para comprarse en el portal designado para tal fin.

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En esta ocasión, la interpretación estará a cargo del Coro Filarmónico Juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la batuta de Johanna Molano. De acuerdo con la entidad organizadora, el objetivo es ofrecer una experiencia sensorial y artística que acerque a la primera infancia y a sus familias al mundo de la música, en un formato especialmente diseñado para un público tan joven y en el contexto del espíritu festivo de Halloween.

Durante el concierto, las familias podrán disfrutar de un recorrido por diversas expresiones y tradiciones musicales, ya que el repertorio incluye piezas emblemáticas como ‘Três Cantos Nativos Dos Indios Kraó’, ‘Opereta ecológica’, ‘Bullerengue’, ‘Xochipitzahuatl’ y ‘Danza Negra’. Según la información publicada en los portales oficiales de la Secretaría de Cultura y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, estas obras fueron seleccionadas para permitir que através del juego, la imaginación y la escucha se explore la riqueza de las sonoridades y la diversidad cultural de distintos pueblos, llevando la música más allá del entretenimiento hacia una herramienta de exploración y aprendizaje temprano.

La propuesta de ‘Recién Oídos’ busca también fortalecer los lazos familiares y propiciar nuevas formas de interacción entre adultos y niños a través del arte. Según la agenda cultural disponible, la jornada no solo será una oportunidad para vivir un Halloween diferente, sino también para adentrarse, desde los primeros años de vida, en el descubrimiento artístico. El evento forma parte de la programación del Teatro El Parque durante octubre, reconocida por su apuesta de cultura y diversión para todos los públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a entradas para el concierto ‘Recién Oídos’ en Teatro El Parque?

Las entradas para el concierto ‘Recién Oídos’ del Coro Filarmónico Juvenil en el Teatro El Parque deben adquirirse con boletería, según la información suministrada por los organizadores. Están disponibles a través del portal oficial indicado en la agenda cultural, que corresponde a una plataforma de venta autorizada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Cultura. Es importante adquirirlas con antelación ya que la asistencia está sujeta a disponibilidad de cupos.

¿Qué significa la franja ‘Recién Oídos’ de la Orquesta Filarmónica de Bogotá?

La franja ‘Recién Oídos’, según lo informado en los portales oficiales, es una serie de conciertos especialmente diseñados para que madres gestantes, bebés, niñas, niños y sus familias tengan un primer acercamiento a la música en vivo. El concepto se basa en la exploración de los sentidos, el juego y la diversidad cultural, convirtiendo la experiencia musical en una oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento de vínculos desde los primeros años de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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