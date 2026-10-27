Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena al Club El Nogal por la muerte de Luis Fernando Campos Yanelli, un ciudadano mexicano de 42 años, quien perdió la vida tras intoxicarse con monóxido de carbono en las instalaciones del club en Bogotá. De acuerdo con la sentencia revisada por el alto tribunal, la muerte de Campos Yanelli fue consecuencia directa de fallas en el sistema de evacuación de gases, las cuales no fueron corregidas a tiempo. Ahora, El Nogal debe pagar aproximadamente COP 2.056 millones a los padres y tres hijos del fallecido, mientras que la aseguradora Allianz quedó eximida de esta obligación, dada la naturaleza del siniestro que no corresponde a un hecho accidental súbito, sino a un problema sostenido en el tiempo.

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Según lo documentado por la Corte, el episodio ocurrió después de que Campos Yanelli llegara a Bogotá, alojándose en el piso 11 del club junto con un compañero. Tras cenar y regresar a sus habitaciones, al día siguiente fue hallado sin vida, mientras que su acompañante fue encontrado dormido. Inicialmente, no se precisó la causa de la muerte, pero meses después Medicina Legal determinó que el deceso se debió a una intoxicación por monóxido de carbono. Esta conclusión se sustentó en el hallazgo de una concentración del 60 % de carboxihemoglobina en la sangre, sustancia que se forma cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, alterando la capacidad del organismo para transportar oxígeno. Además, el informe técnico citado por la Corte Suprema reportó hasta 589 partes por millón de monóxido de carbono en la habitación, cifra muy superior al límite considerado seguro.

El club intentó defenderse argumentando que sus equipos recibían mantenimiento regular y que no había pruebas concluyentes de que el gas hubiese causado la muerte. Sin embargo, la Corte desestimó estos puntos al encontrar evidencia de fracturas y modificaciones inadecuadas en el sistema de evacuación, así como advertencias previas de empleados y juntas directivas sobre problemas persistentes. También desechó la objeción de El Nogal respecto al parentesco, los ingresos de la víctima y el sufrimiento previo a la muerte, considerando válidas las pruebas presentadas por la familia y los registros médicos existentes.

Por último, la aseguradora Allianz se deslindó de asumir los pagos, argumentando que su póliza no cubría daños surgidos de situaciones continuadas sino hechos accidentales y súbitos. La Corte respaldó esta interpretación, sosteniendo que lo ocurrido en El Nogal no se enmarcó dentro de un accidente de este tipo, sino en un problema sostenido, por lo cual la obligación recae exclusivamente sobre el club y no sobre la aseguradora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema responsabilizó al Club El Nogal y no a la aseguradora Allianz?

La Corte Suprema atribuyó la responsabilidad al club porque las pruebas indicaron que las fallas en el sistema de evacuación de gases eran conocidas y no atendidas durante un largo periodo, constituyendo un problema continuado y no un hecho accidental súbito. Según la sentencia, la póliza de la aseguradora Allianz únicamente cubría eventos súbitos e imprevistos, por lo cual el seguro no aplicaba en este caso, haciendo responsable solo al Club El Nogal por la muerte de Luis Fernando Campos Yanelli.

¿Qué es la carboxihemoglobina y cuál fue su papel en determinar la causa de muerte en el caso de El Nogal?

La carboxihemoglobina es una sustancia que se forma cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina en la sangre, impidiendo que el cuerpo transporte oxígeno de manera adecuada. En este caso, el análisis de Medicina Legal encontró una concentración del 60 % de carboxihemoglobina en la sangre de la víctima, lo que corroboró la intoxicación por monóxido de carbono como causa directa de la muerte de Luis Fernando Campos Yanelli, elemento clave para la decisión judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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