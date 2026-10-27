Por: Portal Bogotá

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Si usted planea actividades en Bogotá para el miércoles 28 de octubre de 2026, es fundamental revisar el pronóstico del clima publicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). De acuerdo con este organismo, la ciudad experimentará tiempo en su mayoría seco, con cielos parcialmente cubiertos tanto en la madrugada como en la mañana. Para los primeros minutos del día se anticipa una temperatura mínima de 11 °C, lo que indica un ambiente fresco, aunque estable y sin precipitaciones significativas durante ese tramo.

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Sin embargo, el propio IDIGER, en su publicación en la red social X, recomienda precaución: en el sur de la ciudad existe la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde, por lo cual llevar sombrilla puede ser útil para evitar contratiempos. El mensaje resalta además la pertinencia de aprovechar estos momentos de tiempo seco para realizar tareas como limpiar canales y revisar tejados, acciones preventivas recomendadas antes de que se presenten eventuales lluvias.

El pronóstico puntual se complementa con las recomendaciones del Sistema Alerta Bogotá (SAB), que permite la consulta en tiempo real del estado del clima, temperatura y probabilidad de lluvias mediante canales digitales. Según la información oficial, usted puede acceder a mapas interactivos para revisar en detalle las lluvias por ubicación específica, utilizando dispositivos como celular, tablet o computador. El proceso consiste en ingresar al portal oficial de mapas de la ciudad, seleccionar la opción de lluvias y digitar la dirección de interés; así el sistema despliega la información más actualizada del sitio consultado.

Pese a la presencia del fenómeno de El Niño 2026, el IDIGER aclara que este evento de variabilidad climática, caracterizado por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical y reducción de lluvias, no elimina la segunda temporada de lluvias en Bogotá. Como resultado, aunque en general se esperan precipitaciones por debajo del promedio, durante octubre y parte de noviembre pueden producirse episodios de lloviznas, vientos fuertes o incluso granizadas. El fenómeno de El Niño, según el IDIGER, afecta al Caribe y la región Andina, con menor pluviosidad y temperaturas elevadas, pero no interrumpe por completo la posibilidad de chubascos inesperados.

La consulta directa y actualizada del clima es posible mediante el Sistema Alerta Bogotá (SAB), donde la ciudadanía puede monitorear el radar meteorológico y las condiciones para tomar mejores decisiones en sus desplazamientos por el Distrito Capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá desde el celular o computador?

Para saber si está lloviendo en una zona específica de Bogotá, usted debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa y elegir la categoría “lluvias” dentro de la ventana “Otros mapas”. Digite la dirección de interés en el buscador y el sistema mostrará el estado actual sobre ese punto, información útil para programar desplazamientos o actividades al aire libre.

¿Qué significa el fenómeno de El Niño 2026 y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño 2026 es un evento natural que altera los patrones climáticos globales debido al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. En Bogotá, tal como explica el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), esto se traduce principalmente en una reducción de lluvias y un aumento de temperaturas, aunque no impide la ocurrencia de temporadas de lluvias o fenómenos como granizadas durante el trimestre de octubre a noviembre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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