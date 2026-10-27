Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, la preocupación por el aumento en los casos de cáncer de mama y cuello uterino va en ascenso, según datos recientes compartidos por la Secretaría Distrital de Salud y el Monitor RIAS del Ministerio de Salud. En la última década, estas enfermedades han mostrado una tendencia al alza, al tiempo que la cobertura de tamizajes sigue sin alcanzar los niveles deseados. Por ejemplo, en 2025, solo el 46,41 % de las mujeres en Bogotá se practicaron el examen para cáncer de mama y el 54,30 % se realizaron los exámenes de tamizaje para cáncer de cuello uterino, revelando una brecha preocupante respecto a la meta trazada, como reportó el Monitor RIAS.

Sigue a PULZO en Discover

Además, de acuerdo con la caracterización de personas con pluripatología hecha por la Secretaría Distrital de Salud usando los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) de 2023 y 2024, de 9.149.211 personas atendidas en Bogotá, 6.524.341 tenían al menos una enfermedad crónica. Entre las más detectadas están la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, enfermedades que no solo son frecuentes, sino que además se asocian a múltiples complicaciones graves, especialmente cardiovasculares, cerebrovasculares y renales.

Con el objetivo de cambiar este panorama, el Distrito desarrolló la campaña 'Después es tarde, las enfermedades no esperan tu vida tampoco', enfocada en la prevención y detección temprana de estas patologías. Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud, señala la importancia urgente de los exámenes y controles periódicos, advirtiendo que "una cita que se aplaza, una mamografía que puede esperar, una citología que se cancela o un control médico que se posterga pueden hacer la diferencia".

Para detectar el cáncer de cuello uterino, mujeres entre 25 y 29 años deben practicarse la citología, y desde los 30 hasta los 65 años, la prueba del virus de papiloma humano (VPH) cada cinco años. Además, hay más de 200 puntos de vacunación contra el VPH para niños y niñas de 9 a 17 años. La mamografía y el examen clínico de mama son fundamentales para mujeres de 40 años en adelante, pudiendo acceder, según su red de afiliación (pública o privada), en distintos puntos de la ciudad, algunos sin necesidad de cita previa ni de orden médica.

Respecto a las enfermedades crónicas, el control de la hipertensión y la diabetes requiere seguimiento estricto: los hábitos saludables y controles periódicos, sumados a exámenes básicos como la medición de presión arterial y la hemoglobina glicosilada (HbA1c), permiten un manejo efectivo y pueden prevenir complicaciones fatales o irreversibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué exámenes son obligatorios para detectar el cáncer de mama y cuello uterino en Bogotá?

Los exámenes que la Secretaría Distrital de Salud recomienda para la detección de cáncer de mama y cuello uterino en Bogotá son, para mujeres de 25 a 29 años, la citología, y para quienes se encuentran entre 30 y 65 años, la prueba de virus del papiloma humano (VPH) cada cinco años. Para el cáncer de mama, el examen clínico anual desde los 40 años y la mamografía cada dos años para mujeres de 50 a 69 años también son imprescindibles dentro de la estrategia de prevención.

¿Cómo se pueden realizar los tamizajes de cáncer y control de enfermedades crónicas en la red pública de Bogotá?

En la red pública, las pruebas de citología y VPH pueden hacerse en cualquiera de las cuatro Subredes Integradas de Salud, sin necesidad de orden médica y, en la mayoría de casos, sin cita previa, salvo en la Subred Centro Oriente. Para la mamografía, la posibilidad de cita o libre demanda varía según subred y aseguradora. En el caso del control de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, se recomienda agendar consulta con el médico general directamente en la IPS respectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z