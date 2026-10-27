Por: Portal Bogotá

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La Línea 1 del Metro de Bogotá, uno de los proyectos más esperados por la ciudadanía para mejorar la movilidad, ya cuenta con un avance significativo. Según datos oficiales de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), con corte al 30 de septiembre, la obra alcanzó un progreso del 83,73 %. De acuerdo con el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, este avance se ha visto reflejado especialmente en las obras del viaducto, el patio taller y las estaciones localizadas en el suroccidente de la ciudad, donde ya se observan trabajos en fachadas y acabados de las estaciones 1, 2 y 3.

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La EMB ha comunicado a la ciudadanía la realización de una rendición de cuentas, donde se explicará detalladamente el estado actual de la construcción del Metro de Bogotá. Esta actividad tendrá lugar el próximo 28 de octubre del 2026 a las 9:00 a. m., y podrá seguirse en vivo a través del canal oficial en YouTube de la Empresa Metro de Bogotá, como lo confirma una publicación de la entidad en la red social X.

Este tipo de eventos tienen como objetivo principal fortalecer la transparencia y permitir que los habitantes de Bogotá conozcan de primera mano los avances, así como los retos que enfrenta la construcción de la Línea 1. Actualmente, la obra cuenta con 737 apoyos estructurales, sobre los cuales se han erigido 874 columnas, reafirmando el volumen y la magnitud de la infraestructura que se está desarrollando.

Con la culminación de este proyecto, Bogotá se acercará a una transformación en su movilidad, lo que representa una mejora considerable en la calidad de vida de quienes habitan y transitan por la capital. De acuerdo con la EMB, solo resta el 16,27 % de la obra para estar completada, lo que genera expectativa en la ciudadanía por la cercanía de su puesta en funcionamiento. Todas estas actualizaciones han sido presentadas tanto en canales institucionales como en redes sociales, reafirmando el compromiso de las autoridades con la comunicación efectiva y constante sobre el avance del proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto avance tiene la Línea 1 del Metro de Bogotá según datos oficiales?

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el alcalde Carlos Fernando Galán, la Línea 1 del Metro presenta un avance del 83,73 % con corte al 30 de septiembre. Este progreso se ha logrado por el desarrollo en el viaducto, el patio taller y las estaciones ubicadas en el suroccidente de la ciudad, con trabajos visibles en fachadas y acabados, especialmente en las estaciones 1, 2 y 3.

¿Cuándo y cómo se realizará la rendición de cuentas del Metro de Bogotá?

La rendición de cuentas de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) está programada para el 28 de octubre del 2026 a las 9:00 a. m. La ciudadanía podrá conectarse y seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la EMB, donde se detallará el estado y el avance de la Línea 1, promoviendo la transparencia y la participación ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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