Por: Portal Bogotá

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La celebración de Halloween en Bogotá se presenta como una oportunidad para fortalecer la convivencia ciudadana y disfrutar en familia. Sin embargo, el Distrito, por medio de la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", enfatiza en la necesidad de que toda la ciudadanía, y especialmente las familias, prioricen la protección de niñas, niños y adolescentes. Según la información de la Alcaldía de Bogotá, se han dispuesto una serie de recomendaciones orientadas hacia la prevención, buscando que las actividades típicas de esta fecha, como el pedir dulces y asistir a eventos, se lleven a cabo en espacios seguros y con medidas de cuidado apropiadas.

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De acuerdo con lo expuesto por el Distrito, la corresponsabilidad es un eje central en la protección de la niñez y adolescencia. Padres, madres y personas cuidadoras tienen el deber de mantener un acompañamiento constante durante los recorridos y actividades propias de Halloween. Esto toma especial relevancia en espacios altamente concurridos, donde el riesgo de extravío o de situaciones peligrosas aumenta.

Entre las acciones sugeridas se destacan varias recomendaciones prácticas para reforzar la seguridad y el bienestar de los menores. Por ejemplo, aconsejan que niñas, niños y adolescentes porten números de contacto de sus responsables, facilitando la comunicación ante cualquier eventualidad. Asimismo, se recomienda definir previamente puntos de encuentro seguros, lo cual resulta fundamental en caso de pérdida de contacto en medio de la celebración.

La prevención frente a adultos desconocidos y potenciales situaciones de violencia también hace parte de los llamados del Distrito. Se recalca la importancia de enseñar a la niñez cómo identificar riesgos y a quién acudir en caso de sentirse en peligro, haciendo especial énfasis en rechazar cualquier acto de violencia, incluida la violencia sexual o la instrumentalización de menores.

Otra de las sugerencias relevantes tiene que ver con la planificación previa de los recorridos, para que las familias permanezcan en lugares conocidos y promuevan conductas responsables. El respeto por las demás personas y el cuidado colectivo aparecen como pilares para que Halloween sea una experiencia positiva para todos en la ciudad.

Finalmente, las autoridades invitan a denunciar ante la línea de emergencias 123 cualquier evento que atente contra la convivencia o constituya un delito. De acuerdo con la Alcaldía, la denuncia es clave para iniciar sanciones y avanzar en investigaciones que contribuyan a la seguridad de Bogotá durante estas jornadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para proteger niños y niñas en Halloween en Bogotá?

El Distrito aconseja acompañamiento permanente, precaución ante desconocidos, llevar números de contacto, definir puntos de encuentro, cuidar a los menores en espacios concurridos, prevenir cualquier forma de violencia y realizar las celebraciones en entornos seguros y previamente planificados. Todas estas pautas buscan garantizar la seguridad y la tranquilidad de los menores durante la festividad.

¿Cómo denunciar hechos delictivos o situaciones riesgosas durante Halloween en Bogotá?

La Alcaldía de Bogotá recomienda utilizar la Línea de Emergencias 123 para reportar hechos contrarios a la convivencia o situaciones delictivas. Hacer estas denuncias es esencial para que las autoridades puedan sancionar a los responsables e iniciar procesos investigativos que contribuyan a la seguridad de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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