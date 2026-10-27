Por: El Espectador

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En la localidad de Tunjuelito, ubicada al sur de Bogotá, la Policía Metropolitana llevó a cabo una serie de operativos con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia entre los más de 183 mil habitantes de la zona. Según datos reportados, en estas acciones se cumplió una orden judicial que terminó con la captura de un hombre de 48 años, quien era buscado por el delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado. El proceso tuvo gran relevancia en la comunidad, pues este tipo de delitos afectan de manera directa la percepción de seguridad y tranquilidad en el entorno cercano.

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Durante la jornada, las autoridades realizaron procedimientos de registro y verificación de antecedentes a 400 personas. Además, se llevó a cabo el control de documentos a 130 conductores de vehículos y motocicletas, en un esfuerzo por ejercer mayor control y vigilancia en la movilidad. Como parte de estas intervenciones preventivas, se dictaron medidas correctivas en casos relacionados con la incautación de armas cortopunzantes y porte de estupefacientes, lo que refleja la preocupación por mantener el orden y combatir conductas que amenazan la seguridad ciudadana. Adicionalmente, se impusieron 14 comparendos de tránsito a conductores, en especial por estacionamiento indebido en la vía pública, una infracción que afecta la movilidad y genera conflictos en el espacio urbano.

Los operativos también incluyeron el cumplimiento de la Ley 1801 de 2016, que regula el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Como resultado, la Policía procedió a suspender temporalmente las actividades económicas de dos moteles y un bar por no contar con la documentación exigida para su funcionamiento. Esta decisión busca asegurar que los establecimientos cumplan con los requisitos legales y no se conviertan en focos de inseguridad.

De acuerdo con el Índice Integral de Seguridad, elaborado por ProBogotá para las localidades, se evidencian mejoras en Tunjuelito, que pasa del puesto 15 al 13 en ambiente de seguridad frente a otras zonas del sur de la ciudad. Sin embargo, en materia de delitos y comportamientos incívicos, la localidad presentó un retroceso significativo: cayó del segundo al undécimo puesto, y en cuanto a resultados operativos, pasó del tercer al quinto lugar. Estas variaciones muestran que, aunque hay avances en ciertos aspectos, la localidad enfrenta retos importantes en la lucha contra la delincuencia y la promoción del civismo.

¿Cuáles fueron los resultados de los operativos policiales recientes en Tunjuelito?

Según información de la Policía de Bogotá, los operativos en Tunjuelito resultaron en la captura de un hombre por delito sexual agravado, el registro y control de antecedentes a 400 personas, revisión a 130 conductores, incautación de armas cortopunzantes y estupefacientes, 14 comparendos de tránsito y la suspensión temporal de actividades económicas en dos moteles y un bar por falta de documentación.

¿Qué aspectos evalúa el Índice Integral de Seguridad de ProBogotá en las localidades?

El Índice Integral de Seguridad de ProBogotá analiza el ambiente de seguridad, los delitos y comportamientos incívicos, y los resultados operativos de cada localidad. Tunjuelito, por ejemplo, mejoró en ambiente de seguridad, pero retrocedió notablemente en delitos y resultados operativos, lo que indica retos persistentes en esas áreas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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