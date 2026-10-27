Por: Portal Bogotá

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Bogotá ha fortalecido sus acciones frente al cambio climático y la sostenibilidad ambiental, marcando un nuevo hito al firmar un acuerdo de préstamo por 70 millones de euros como parte del Programa de Resiliencia Climática Urbana. Según la información proporcionada por la Oficina de Relaciones Internacionales de Bogotá y el Portal Bogotá, este financiamiento fue otorgado por el gobierno de Alemania a través del banco de desarrollo Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), e incluye hasta 3 millones de euros en fondos adicionales no reembolsables.

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De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, representada por Ana María Cadena, este préstamo basado en resultados refleja tanto la capacidad financiera de la ciudad como la confianza internacional en su enfoque hacia el futuro. El mecanismo exige la entrega de resultados tangibles para los habitantes, ya que el acceso a los recursos compromete a la ciudad a cumplir con objetivos precisos derivados del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura. Entre estos, sobresalen la restauración ecológica de 1.300 hectáreas, la protección de áreas y corredores ecológicos, así como el diseño de espacios públicos adaptados a la realidad climática.

El financiamiento tiene como finalidad principal preparar a Bogotá ante sequías, altas temperaturas y lluvias intensas. Para ello, el proyecto contempla fortalecer la infraestructura verde mediante la siembra y mantenimiento de árboles, la conservación de jardines y la creación de bosques urbanos, lo que busca proporcionar sombra y mejorar el entorno ambiental en los barrios de la ciudad. La cooperación alemana, además del préstamo, aportará recursos para estudios, tecnología, sistemas de información y fortalecimiento técnico. Gracias a estos fondos, será posible modernizar el inventario de árboles urbanos, desarrollar estudios de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) en 21 áreas prioritarias y avanzar en la medición de la resiliencia de la ciudad.

La iniciativa integra una amplia colaboración institucional: participan el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), las secretarías Distrital de Planeación, Ambiente y Hábitat, y el Jardín Botánico José Celestino Mutis. Todo está coordinado por la Oficina de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá. Voceros como Simón Herchen, subsecretario de la embajada alemana en Colombia, y Brigitte Réthier, representante de KfW, coinciden en que el proyecto representa un compromiso compartido y podría convertirse en modelo para otras ciudades de América Latina que busquen fortalecer su resiliencia climática.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el préstamo de 70 millones de euros para resiliencia climática en Bogotá?

El préstamo de 70 millones de euros firmado por Bogotá con el banco de desarrollo alemán KfW forma parte del Programa de Resiliencia Climática Urbana y está destinado a reforzar la capacidad de la ciudad para enfrentar los efectos del cambio climático, como sequías y lluvias intensas. El acuerdo establece metas concretas, como la restauración ecológica, protección de áreas naturales y desarrollo de infraestructura verde, que deberán ser cumplidas según lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura.

¿Qué son los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) incluidos en el proyecto?

De acuerdo con la información oficial, los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) son soluciones diseñadas para gestionar el agua de lluvia de manera eficiente y adaptativa, especialmente en caso de precipitaciones extremas. Estos sistemas permiten reducir inundaciones, filtrar contaminantes y mejorar la resiliencia urbana frente al cambio climático. El proyecto contempla estudios y el diseño de SUDS en 21 áreas prioritarias de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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