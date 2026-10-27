Por: El Espectador

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La celebración de Halloween se ha convertido en una ocasión especial para muchas familias bogotanas, quienes destinan una parte significativa de su presupuesto a los disfraces y actividades nocturnas relacionadas. Un reciente sondeo realizado por Fenalco Bogotá-Cundinamarca revela que, para disfrutar la noche del 31 de octubre, las personas en la ciudad planean invertir entre 150.000 y 350.000 pesos por persona, sumando gastos como disfraces, entradas a eventos, bebidas y transporte. Por su parte, aquellos que prefieren quedarse en casa consideran un gasto estimado entre 50.000 y 100.000 pesos, principalmente en la compra de dulces, chocolates y artículos de decoración.

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En cuanto a la preferencia de disfraces, la tendencia es clara entre los adultos jóvenes: el 68 % de los consultados elige inspirarse en películas, series, videojuegos y tendencias digitales, según el reporte de Fenalco. Cuando se trata de niños y celebraciones familiares, el gasto para disfraces suele ubicarse en un rango de entre 50.001 y 250.000 pesos. El sondeo también resalta una dinámica en crecimiento: una de cada cuatro mascotas recibirá disfraz, lo que amplía el panorama comercial y las oportunidades para tiendas especializadas. Asimismo, las tiendas de descuento se posicionan como los lugares favoritos para adquirir decoración y productos típicos de la fecha, concentrando el 57 % de las preferencias de compra.

Fenalco reporta que el 38 % de las familias celebrará Halloween en su propio barrio, mientras que el 29 % recurrirá a los centros comerciales más cercanos. En el contexto de quienes permanecen en casa, los dulces resultan ser el producto más demandado, elegido por el 46 % de los encuestados. Chocolates y decoración comparten el siguiente lugar con el 14 % cada uno. Eugenia Zarama, vocera de Fenalco, señala que “Halloween representa una oportunidad para el comercio porque activa diferentes categorías de consumo”, demostrando la diversidad de formas en que se vive esta celebración en Bogotá.

Sin embargo, la diversión está acompañada de normas específicas en la ciudad. De acuerdo con El Espectador, entre el jueves 29 de octubre y la madrugada del martes 3 de noviembre, la alcaldía impondrá restricciones a la circulación de motos en horarios definidos, evitará la presencia de acompañantes nocturnos y prohibirá las tradicionales caravanas de ‘rodadas del terror’. Estas medidas buscan contrarrestar los comportamientos de riesgo y la congestión vial derivados de la celebración, y se implementan especialmente este año, en el que Halloween coincide con un puente festivo y se espera un aumento considerable de desplazamientos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto gastan las familias en Bogotá para celebrar Halloween?

Según Fenalco Bogotá-Cundinamarca, quienes salen a celebrar Halloween en la ciudad invierten entre 150.000 y 350.000 pesos por persona, incluyendo disfraz, transporte, entradas y bebidas. Aquellos que festejan en casa suelen destinar entre 50.000 y 100.000 pesos en dulces, chocolates y decoración, reflejando la variedad de presupuestos y estilos de celebración.

¿Por qué Bogotá restringe la circulación de motos en Halloween?

De acuerdo con El Espectador, la alcaldía de Bogotá implementa medidas como la restricción a la circulación de motos, la prohibición de acompañantes y el veto a las caravanas nocturnas en Halloween. Estas decisiones responden a incidentes registrados en años anteriores, como caravanas no autorizadas, congestión vehicular y comportamientos riesgosos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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