En medio de episodios de orden público a nivel nacional, un caso en la capital colombiana quedó en la mira de la comunidad de conductores de taxi por una agresión con arma de fuego en la tarde de este martes 27 de octubre de 2026.

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El reporte indica que hombres en motocicleta atacaron a tiros a un taxista en cercanía del centro comercial Gran Plaza Bosa (ver mapa), al suroccidente de Bogotá. El conductor resultó herido.

Así lo indicó la cuenta de X (antes conocido como Twitter) de Pasa en Bogotá, que expuso el video de cómo quedó el automóvil de servicio público después de ese inesperado episodio a plena luz del día.

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#BOGOTÁ. Lo último. Reportan que un taxista fue herido a disparos por sujetos en motocicleta en inmediaciones del centro comercial Gran Plaza Bosa. Según versiones, los atacantes huyeron tras dejar un panfleto, por lo que las autoridades investigan un posible caso de extorsión. https://t.co/t1S7QJhpyD — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 27, 2026

Esa misma publicación indicó que las autoridades investigan la hipótesis de un posible intento de extorsión, debido a que los agresores huyeron de la zona después de soltar un panfleto.

Hasta el momento no hay una postura oficial sobre lo sucedido con el taxista ni se conoce su estado después del ataque con arma de fuego, aunque el caso prende las alarmas sobre la seguridad en ese sector.

Queda por establecer si las cámaras de seguridad alrededor del centro comercial Gran Plaza Bosa permiten obtener mayores detalles acerca de la motocicleta y sus ocupantes.

Cabe recordar que recientemente se presentó una herramienta de tecnología contra el hurto de taxis en Bogotá, aunque este episodio se convierte en una alerta para darle seguimiento en la ciudad.

Miembros de la Policía llegaron al lugar de los hechos para revisar la escena de los hechos, en donde es posible observar cómo la puerta del taxi en cuestión quedó con dos impactos de bala.

Los casos de extorsión en la capital colombiana son parte de una modalidad en la que el servicio de transporte público está bajo la lupa de la delincuencia, pero para este caso no hay ningún grupo señalado como sospechoso.

¿Qué hacer ante un intento de extorsión en Bogotá?

Enfrentar un intento de extorsión en Bogotá requiere serenidad inmediata, prudencia táctica y una rápida activación de los canales especializados de las autoridades judiciales.

La víctima debe conservar la calma ante cualquier intimidación telefónica, mensaje digital o panfleto amenazante, evitando confrontar verbalmente a los delincuentes o mostrar debilidad emocional.

Asimismo, resulta fundamental no hacer pagos exigidos, transferencias bancarias ni entregas de dinero en efectivo, pues acceder a las presiones perpetúa e intensifica las demandas económicas criminales.

Durante una llamada intimidatoria, el ciudadano debe escuchar con cautela, abstenerse de brindar datos personales o familiares nuevos y cortar la comunicación lo más pronto posible.

De igual manera, el afectado debe registrar inmediatamente números telefónicos entrantes, grabar conversaciones si resulta técnicamente viable y conservar capturas de pantalla de chats o correos extorsivos.

Si los delincuentes arrojan panfletos o notas escritas en viviendas o locales comerciales, conviene manipularlos con extrema precaución para no alterar huellas dactilares útiles a peritos forenses.

El paso determinante consiste en comunicarse de forma directa y gratuita con la línea telefónica uno seis cinco, canal especializado del grupo antisecuestro y antiextorsión policial.

Este servicio confidencial atiende las veinticuatro horas del día para brindar acompañamiento preventivo, evaluar la veracidad del hecho delictivo e iniciar investigaciones tácticas en la ciudad.

Los expertos recomiendan desconfiar habitualmente de llamadas desde centros penitenciarios que simulan accidentes de familiares lejanos, suplantan a grupos armados organizados o fingen falsas capturas policiales.

También conviene restringir la exposición de información sensible en redes sociales, protegiendo rutinas familiares, detalles de vehículos, ubicación de establecimientos comerciales y viajes programados con anterioridad.

En caso de observar sospechosos rondando el vecindario o arrojando elementos intimidatorios, los residentes deben alertar rápidamente al cuadrante local mediante la línea de emergencias distrital.

Interponer la denuncia penal formal con todas las evidencias recolectadas permite neutralizar eficazmente a las bandas delincuenciales y desarticular estas redes de coerción financiera en Bogotá.

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