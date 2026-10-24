Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El gremio de transportadores en Ibagué decidió posponer el paro que había programado para el 27 de octubre de 2026. La nueva fecha clave es el 5 de noviembre, día hasta el que la Alcaldía tiene plazo para mostrar avances tangibles en los compromisos previos con los representantes del sector. Aunque la protesta fue suspendida de manera temporal, los voceros de los transportadores dejaron claro que existe la posibilidad de retomar la movilización si no hay respuestas concretas y satisfactorias de la administración local, según información publicada por El Nuevo Día.

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La determinación de aplazar el paro surgió tras varias reuniones entre los líderes gremiales y la alcaldesa Johana Aranda, así como su equipo de gobierno. En estos encuentros participaron representantes de distintas modalidades de transporte público, incluyendo el colectivo urbano, los taxistas, los conductores de vehículos mixtos tipo jeep, aquellos que ofrecen servicio especial y los encargados de carga liviana. Estos sectores otorgaron nueve días adicionales a la Alcaldía para revisar y garantizar que se cumplan los puntos acordados.

Dentro de las principales exigencias del gremio de taxistas se encuentra la intensificación de los operativos contra el transporte ilegal, una práctica que, de acuerdo con sus representantes, está afectando gravemente los ingresos de quienes trabajan dentro de la legalidad. Álvaro, quien figura como vocero del sector, expresó de manera enfática que muchos conductores se encuentran "trabajando a pérdidas", reflejando así las crecientes dificultades económicas provocadas por la competencia desleal.

Mientras se mantiene aplazada la jornada de paro, los gremios han declarado una asamblea permanente para monitorear de cerca las acciones de la Administración Municipal. Además de la lucha contra la informalidad y el transporte ilegal, las preocupaciones de los transportadores incluyen la seguridad vial, las condiciones laborales y la estabilidad económica del sector.

El próximo 5 de noviembre será crucial para determinar el futuro inmediato de la movilidad en Ibagué. Ese día, el gremio evaluará los avances presentados por la Alcaldía y decidirá si es necesario reactivar la convocatoria a paro o explorar otras vías de protesta. Por ahora, la posibilidad de una movilización sigue latente, dependiendo del cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos con las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los acuerdos que exigen los transportadores en Ibagué para evitar el paro?

Entre los principales puntos que demandan los transportadores se encuentra el fortalecimiento de operativos contra el transporte informal, así como acciones para mejorar la seguridad vial y las condiciones laborales. Exigen además soluciones frente a la difícil situación económica que vive el gremio y vigilancia constante al cumplimiento de los compromisos por parte de la Administración Municipal.

¿Qué pasará el 5 de noviembre si la Alcaldía de Ibagué no cumple los compromisos con el gremio transportador?

De acuerdo con la información divulgada, el 5 de noviembre es la fecha límite dada por los gremios para evaluar las acciones municipales. Si consideran que no hay avances significativos, los transportadores tienen previsto retomar la convocatoria a paro u otras posibles formas de protesta para defender sus derechos y exigir solución a sus problemáticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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