Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se impulsa el acceso a las artes escénicas a través de la convocatoria ‘Beca LEP – Producción y Circulación en Territorios – Culturas en Común 2026’, liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). De acuerdo con información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la iniciativa seleccionó ocho propuestas artísticas que recibirán un apoyo económico total de $320 millones, repartidos en estímulos individuales de $40 millones. El objetivo principal es permitir que estas agrupaciones presenten sus obras en diferentes barrios de la ciudad y así fortalecer la relación entre el arte, las comunidades y la vida cultural bogotana.

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Según datos divulgados por Idartes, a través de la Subdirección de Equipamientos Culturales y el programa Culturas en Común, se fomenta la presentación de obras y espectáculos tanto en espacios convencionales como no convencionales, sean estos institucionales, independientes o comunitarios. Se reconoce la importancia de acercar las artes escénicas a lugares diversos, propiciando encuentros directos entre artistas y ciudadanos, y ampliando el acceso a experiencias artísticas de calidad.

La programación de estas propuestas se organizará en dos temporadas: de agosto a noviembre de 2026 y de febrero a marzo de 2027. Cada una de las ganadoras realizará cuatro funciones, sumando en total 32 presentaciones en al menos tres localidades diferentes, sin concentrar todos los eventos en un solo sector. Entre las propuestas para 2026 destacan ‘Cuervos y Garzas’ con el III Festival Corredor de las Aves, ‘SOMOS Colectivo Artístico’ con Territorios en Red: Aurora y la muerte y ‘Elixir Teatro’ con Cartas de Amor por la Paz. Para 2027, las elegidas incluyen a ‘Croché Títeres’ con La Ruta TíriComunitaria de Urulec, ‘Animistas’ con Despierta para Contar, ‘Títeres Media’ con Raíces y Fósiles: Un Viaje Escénico al Corazón del Barrio, ‘La Piola Teatro’ con Circuito Teatral Territorios en Común: Ciudadanía Valiente y ‘Compañía Zigma Danza’ con La Falsa Consagración.

La selección incluyó teatro, títeres, danza, festivales y circuitos teatrales, con funciones de mínimo 45 minutos y actividades para mediar y propiciar el diálogo entre el público y los artistas. El proceso de evaluación consideró la solidez artística, la trayectoria de los participantes, la pertinencia de las obras, las estrategias de divulgación y la convocatoria para atraer públicos diversos. Es relevante mencionar que los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), creada mediante la Ley 1493 de 2011, respaldan directa y exclusivamente estas iniciativas para el fortalecimiento de las artes escénicas en el país, de acuerdo con Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo apoya Idartes las artes escénicas en Bogotá con la Beca LEP Producción y Circulación en Territorios?

Idartes, a través de la Beca LEP Producción y Circulación en Territorios, otorga incentivos económicos a grupos artísticos seleccionados para presentar sus obras en diferentes localidades de Bogotá. Estas presentaciones tienen como objetivo fortalecer las prácticas culturales y acercar las propuestas artísticas a las comunidades, promoviendo la participación ciudadana y diversificando la oferta cultural en espacios institucionales, independientes y comunitarios.

¿Qué es la Ley de Espectáculos Públicos (LEP) y cómo beneficia a las artes escénicas en Colombia?

La Ley de Espectáculos Públicos (LEP), establecida mediante la Ley 1493 de 2011, es una normativa que provee recursos para el sector de las artes escénicas en Colombia. Según Idartes, estos fondos permiten apoyar la producción y circulación de espectáculos públicos como teatro, danza y títeres, ampliando las alternativas de financiamiento y contribuyendo al fortalecimiento de la vida cultural y artística en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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