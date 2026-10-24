Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Familiares, amigos y colegas se preparan para dar el último adiós a Helver Eduardo Alcalá Moreno, un joven médico veterinario cuya historia ha conmovido a la comunidad de Ibagué. Según información proporcionada por allegados y difundida por su familia, la despedida tendrá lugar este jueves 22 de octubre en la ciudad que lo vio crecer. Alcalá Moreno, egresado de la Universidad del Tolima, falleció trágicamente en un accidente de tránsito mientras trabajaba en Bogotá, donde ejercía su profesión tras obtener el título en 2025.

Sigue a PULZO en Discover

El entorno universitario no ha sido ajeno al impacto de su muerte. De acuerdo con lo expresado por quienes compartieron aulas y vivencias con él, su partida representa una pérdida profunda tanto para su familia como para la comunidad académica de la Universidad del Tolima, conocida también por sus siglas, UT. El recuerdo de Helver se mantiene vivo entre quienes lo conocieron durante sus estudios y en su incipiente ejercicio profesional.

Las honras fúnebres, de acuerdo con la información compartida por su familia, se llevarán a cabo en la Sala Ejecutiva 3 de Los Olivos, en Ibagué, a las 3:00 de la tarde. La ceremonia religiosa se realizará en la parroquia San Pedro Apóstol B, ubicada en Comfatolima, siendo este un momento especial para sus seres queridos. La salida hacia el lugar de la inhumación está prevista a las 2:20 de la tarde, y los restos de Helver serán sepultados en el Parque Memorial Los Olivos.

La expresión del duelo ha sido especialmente notoria en las palabras de su padre, quien, con dolor y emoción, manifestó a esta redacción: “Hijo mío, en este mundo te recordaré y en el corazón con mucho honor te llevo”. En su mensaje, pidió consuelo a la Santísima Trinidad y rogó que Helver descanse en la gloria del reino de los cielos. Con un último adiós, expresó: “Un abrazo fuerte de este papá que nunca te olvidará, que mi Dios me lo tenga en la santa gloria. Amén”.

Así, los círculos familiar, académico y profesional de Helver Alcalá Moreno se unen en un homenaje marcado por el cariño, el respeto y la gratitud hacia su memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán las exequias de Helver Alcalá Moreno?

De acuerdo con información entregada por la familia y allegados, las exequias de Helver Alcalá Moreno se realizarán este jueves 22 de octubre en la Sala Ejecutiva 3 de Los Olivos, en Ibagué, a las 3:00 p.m. La ceremonia religiosa está prevista en la parroquia San Pedro Apóstol B, ubicada en Comfatolima, y la inhumación se llevará a cabo en el Parque Memorial Los Olivos.

¿Cuál es la trayectoria de Helver Alcalá Moreno como veterinario?

Según lo informado, Helver Alcalá Moreno era médico veterinario, egresado de la Universidad del Tolima. Se graduó en 2025 y estaba ejerciendo su profesión en Bogotá al momento del accidente. Durante su etapa universitaria y profesional estableció vínculos significativos con compañeros y colegas, quienes lamentan profundamente su partida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.