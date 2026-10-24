Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció el miércoles 21 de octubre de 2026, por medio de su cuenta oficial en X, la salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior. En el mismo mensaje confirmó la designación de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo titular de esa cartera. Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, se encargará temporalmente de las funciones del Ministerio del Interior, siguiendo las disposiciones conocidas públicamente y destacadas esa misma jornada por el mandatario.

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De acuerdo con lo publicado por De La Espriella, Lara fue reconocido por su servicio a Colombia en el tiempo que ocupó el cargo. Aunque el presidente agradeció la gestión del funcionario saliente, no especificó cuáles fueron las razones para su salida. La bienvenida a Ordóñez estuvo acompañada por la mención a su “experiencia, carácter y trayectoria”, cualidades que, según el jefe de Estado, serán fundamentales para el rumbo de la cartera y los retos del país en el actual contexto político y administrativo.

La nominación de Ordóñez recupera en el debate público su historia al frente de la Procuraduría General de la Nación. En diciembre de 2013, cuando era procurador, Alejandro Ordóñez tomó una de las decisiones más polémicas de su carrera: la destitución e inhabilidad por 15 años de Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá. Esta sanción, que generó amplio debate nacional, se fundamentó en supuestas irregularidades durante el cambio del esquema de recolección de basuras en la capital. Sin embargo, según decisiones posteriores reseñadas en el Consejo de Estado, en noviembre de 2017 dicha sanción fue anulada, argumentando que no se configuraron las faltas disciplinarias y señalando las limitaciones del Ministerio Público para destituir e inhabilitar a servidores elegidos por voto popular.

La eventual llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior resalta la importancia estratégica de esa cartera dentro del engranaje gubernamental, pues supervisa la relación del Ejecutivo con el Congreso, las autoridades territoriales y otros actores políticos. La posesión de Ordóñez marcará el cierre del relevo dispuesto por el presidente y confirmará el papel que se espera desempeñe en medio de las dinámicas actuales del Gobierno Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue destituido Gustavo Petro por Alejandro Ordóñez en 2013?

Según lo documentado, Alejandro Ordóñez, como procurador general de la Nación, destituyó e inhabilitó por 15 años a Gustavo Petro en diciembre de 2013, mientras era alcalde de Bogotá. La sanción se relacionó con presuntas irregularidades en el cambio del esquema de recolección de basuras, aunque posteriormente fue anulada por el Consejo de Estado.

¿Qué funciones cumple el Ministerio del Interior en Colombia?

De acuerdo con la información presentada, el Ministerio del Interior en Colombia tiene un papel central en la vinculación del Gobierno nacional con el Congreso, las autoridades territoriales y los diversos sectores políticos, coordinando y facilitando las relaciones institucionales necesarias para la administración pública y el avance de las políticas estatales.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.