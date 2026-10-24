Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa continúa avanzando en la transformación verde de la ciudad, especialmente impulsando la participación activa de las mujeres mayores. De acuerdo con información del Distrito, cerca de 70 mujeres que frecuentan las 20 Casas de Igualdad participaron de una jornada significativa en el parque Timiza, ubicado en la localidad de Kennedy. Estas ciudadanas contribuyeron con el replante de 30 árboles y arbustos, favoreciendo el reverdecimiento de este emblemático espacio público.

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Durante la actividad, las asistentes no solo se ocuparon de plantar nuevas especies sino que también profundizaron en el reconocimiento de los ‘tesoros botánicos’ del parque Timiza. En el marco de la jornada, se llevó a cabo un taller ambiental enfocado en el empoderamiento femenino, consolidando la dimensión social de este proceso ecológico. Esta dinámica articuló las labores ambientales con espacios para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y su liderazgo comunitario. Según Adriana Tusso, licenciada en biología y parte del equipo social del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), el parque Timiza se encuentra en proceso de convertirse en un bosque urbano, involucrando activamente a la comunidad para fomentar el sentido de pertenencia sobre las coberturas vegetales existentes.

Además de sembrar diversas especies, las mujeres participaron en diálogos centrados en derechos, empoderamiento y temas ambientales, de acuerdo con el relato de la Secretaría Distrital de la Mujer. La contribución de los equipos del JBB, como la ingeniera forestal Diana Hurtado y una cuadrilla de operarios, fue fundamental para garantizar la correcta distribución y siembra de individuos arbóreos y arbustivos como ocobo, laurel de cera, ligustro, eugenia, garrocho, caucho Tequendama, chicalá rosado y árbol del hierro. No solo la comunidad femenina estuvo involucrada: Johann Velandia Niño, un joven con discapacidad cognitiva, asistió con su madre y tomó parte activa en el replante, manifestando la importancia de estas acciones para el cuidado y aprendizaje ambiental.

Un aspecto relevante del proceso fue el gesto de las plantadoras al escribir en los tutores de madera de los árboles y arbustos, estableciendo lazos simbólicos de cuidado y compromiso durante su etapa inicial de desarrollo. De acuerdo con las instituciones organizadoras, las Casas de Igualdad también ofrecen orientación, asesoría socio-jurídica, actividades de autocuidado, inclusión digital y formación integral para reducir la brecha de género, evidenciando un enfoque transversal en derechos y participación comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participan las mujeres en la renaturalización de parques de Bogotá?

Las mujeres participan activamente en la renaturalización a través de jornadas de siembra organizadas junto con el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Mujer. Durante estas jornadas, siembran especies nativas y foráneas, participan en talleres ambientales y de empoderamiento, y realizan recorridos para reconocer la biodiversidad local, fortaleciéndose como líderes de su comunidad.

¿Qué actividades se realizan en las Casas de Igualdad del Distrito de Bogotá?

En las Casas de Igualdad del Distrito se ofrecen actividades destinadas a fortalecer los derechos y el bienestar de las mujeres, incluyendo asesoría socio-jurídica, talleres de empoderamiento, autocuidado, formación en tecnologías de información y comunicación, espacios para diálogo emocional y actividades culturales y recreativas como danza, yoga y cine foros.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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