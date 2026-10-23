Por: Portal Bogotá

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El Parque de la 93 en Bogotá se convierte este fin de semana en epicentro de cultura y diversidad, gracias a la Feria de Sabores y Saberes, una convocatoria que reúne a diferentes comunidades étnicas de Colombia. Con el respaldo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), la iniciativa invita a los bogotanos a recorrer, durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre entre 12:00 del mediodía y 8:00 de la noche, una muestra compuesta por 60 emprendimientos que representan la riqueza de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rrom.

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Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de platos típicos, postres ancestrales, bebidas tradicionales —como el viche, un licor emblemático del Pacífico colombiano elaborado y transmitido por generaciones—, además de propuestas de moda, joyería, artículos para el hogar y productos para el cuidado personal. La entrada a la feria es gratuita y busca no solo ser un plan cultural y gastronómico, sino también abrir puertas a los pequeños empresarios para que encuentren nuevos canales de venta y logren acercar sus productos a un público amplio. De acuerdo con María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, la feria apuesta por visibilizar estos negocios, fortalecer la economía local y promover una visión más inclusiva y diversa en la ciudad.

En el aspecto cultural, el sábado se destacarán las tradiciones de la comunidad raizal, originaria del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco de la XXII Semana Raizal, cuyo lema, ‘Fi Wi Ancestral Drinks Paat Ah Fi Wi Koltio’, subraya la unión entre las bebidas típicas y la identidad isleña. La programación integra muestras de danza y música, incluyendo la participación de artistas como Haldor Christopher ‘El Hombre de las Cimas’, The Rankings, Los Legendarios, Yewlin 777, y Caribbean New Style con Danner Dan Dan.

El domingo, el enfoque se traslada a expresiones culturales de la región Pacífica, la comunidad MISAK y la costa Atlántica. Según David Cortés Araújo, director de Asuntos Étnicos de la SDG, este tipo de eventos refuerzan la autonomía económica de los pueblos y dan visibilidad a su patrimonio. La feria también marca el cierre de la Semana Distrital de la Participación, dentro del marco de la implementación de políticas públicas como el CONPES D.C. 38 de 2023. Finalmente, la SDDE mantiene abiertas inscripciones permanentes para quienes deseen sumarse a estos espacios de comercialización y apoyar el fortalecimiento de los emprendimientos étnicos.

¿Qué productos se pueden encontrar en la Feria de Sabores y Saberes de Bogotá?

En la Feria de Sabores y Saberes los asistentes pueden explorar una amplia variedad de productos, que abarcan desde la gastronomía tradicional y postres ancestrales, hasta bebidas autóctonas como el viche, además de moda, joyería, artículos para el hogar y elementos para el cuidado personal, todos provenientes de los saberes y tradiciones de comunidades étnicas de Colombia.

¿Qué comunidades étnicas participan en la Feria de Sabores y Saberes del Parque de la 93?

De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en la feria participan emprendimientos creados por personas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y Rrom, lo que convierte este evento en una vitrina para la diversidad cultural y empresarial de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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