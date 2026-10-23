Ocho meses después del secuestro de Diana Ospina en Bogotá, la justicia condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a 28 años y seis meses de prisión por su participación en el caso. La mujer fue retenida durante cerca de 40 horas y obligada a entregar dinero mediante transferencias bancarias.

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La decisión se conoció este viernes 23 de octubre, cuando un juez penal especializado acogió los argumentos de la Fiscalía y les impuso, además, una multa equivalente a 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Así secuestraron a Diana Ospina en Bogotá

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 22 de febrero de 2026, cuando Diana, de 35 años, salió de la discoteca Theatron, en Chapinero, después de celebrar un cumpleaños con amigos. Su destino era Santa María del Lago, en Engativá, donde vivía.

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De acuerdo con la investigación, la mujer intentó pedir un vehículo mediante una aplicación, pero al no conseguir servicio decidió abordar un taxi en la calle. El conductor era Juan Pablo Gómez Cardozo.

Cuando el vehículo se acercaba a la vivienda de Diana, el taxista se detuvo para que subieran su hermano y otro hombre. Según la Fiscalía, los tres la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, le quitaron sus pertenencias y la trasladaron a un inmueble, donde le exigieron las claves de sus cuentas bancarias para obligarla a transferir cerca de 40 millones de pesos.

La mujer fue liberada el 23 de febrero en inmediaciones de la vía a Choachí, en Cundinamarca.

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Las pistas que alertaron a sus familiares

Durante la búsqueda, los allegados de Diana intentaron reconstruir sus últimos movimientos. Enrique Arango, amigo cercano de la mujer, contó a El Espectador que ella había enviado una fotografía de la placa del taxi y un mensaje en el que decía que estaba a cinco minutos de llegar a casa.

Sin embargo, después desaparecieron la imagen y otros mensajes de su teléfono. Sus familiares también detectaron movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, lo que aumentó la preocupación.

La Fiscalía señaló que un tercer hombre participó en el secuestro, pero no informó su identidad ni precisó si enfrenta un proceso judicial. El caso se suma a las denuncias por los llamados paseos millonarios, en los que las víctimas son retenidas y obligadas a entregar dinero.

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