Por: El Espectador

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El pasado 16 de octubre se reportó la desaparición de dos adolescentes, quienes salieron de un colegio distrital ubicado en Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. De acuerdo con información suministrada por El Espectador y fuentes vinculadas a la investigación, las menores fueron halladas seis días después, el 22 de octubre, en una vivienda de Usme, al sur de la ciudad. El hallazgo se produjo luego de que la madre de una de ellas recibiera una llamada anónima con la ubicación exacta. Esta madre solicitó la presencia de las autoridades, que, tras acudir al sitio señalado, localizaron a las menores solas dentro del inmueble.

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Tras su rescate, las adolescentes fueron trasladadas de manera inmediata al Hospital de Meissen para un examen médico. Durante la valoración inicial, las jóvenes expresaron que no habían sido víctimas de violencia sexual ni de agresiones físicas. Sin embargo, quedaron pendientes evaluaciones adicionales por parte de psicología y trabajo social, con el objetivo de establecer su estado integral. Fuentes de la investigación indicaron que, presuntamente, las estudiantes salieron del colegio por decisión propia, acompañadas de un conocido. No obstante, aún quedan sin esclarecer los detalles de su permanencia fuera de casa, así como la forma en la que llegaron a la vivienda donde finalmente fueron encontradas.

El día en que desaparecieron, familiares denunciaron que un joven se presentó en el colegio afirmando ser hermano de las menores con el fin de que le permitieran retirarlas. Los padres de las adolescentes señalaron que esta persona no era un acudiente autorizado y cuestionaron la rigurosidad en los procedimientos de seguridad del plantel educativo. De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, las estudiantes salieron del colegio con una diferencia de tiempo de unos 40 minutos. Durante la búsqueda, las autoridades hallaron a un adolescente a quien restablecieron sus derechos, aunque aún no se ha confirmado si era la misma persona que se presentó como familiar al colegio.

A raíz de estos hechos, la Secretaría de Educación de Bogotá anunció, el 21 de octubre, que inició una investigación sobre el caso para determinar si la institución educativa cumplió con los protocolos exigidos para la salida de estudiantes. Según informó la misma Secretaría, esta revisión incluye la verificación de qué autorizaciones fueron solicitadas y cómo se corroboró la identidad de la persona que recogió a las adolescentes. Además, solicitaron la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar el restablecimiento de los derechos de las jóvenes. El caso ha puesto en el foco los mecanismos de control escolar y plantea serios interrogantes sobre la protección de menores en espacios educativos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fueron halladas las adolescentes que desaparecieron en Kennedy?

Las jóvenes fueron localizadas seis días después de su desaparición, gracias a una llamada anónima recibida por la madre de una de ellas. Con acompañamiento de las autoridades, se dirigieron a una vivienda en Usme donde encontraron a las adolescentes solas. Posteriormente, fueron llevadas a un hospital para exámenes médicos y psicológicos, según información de El Espectador.

¿Qué protocolos de seguridad están siendo investigados por la Secretaría de Educación tras el caso?

La Secretaría de Educación de Bogotá inició una investigación para determinar si el colegio en Patio Bonito aplicó correctamente los protocolos para la salida de estudiantes. Se están revisando las autorizaciones otorgadas y la verificación de la identidad de la persona que recogió a las menores, con el fin de establecer si hubo fallas en la seguridad y garantizar la protección de los estudiantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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