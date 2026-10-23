Por: El Espectador

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El principal partido de oposición al actual gobierno de Abelardo de la Espriella, el Pacto Histórico, empezó a definir su estrategia para competir en las elecciones regionales de 2027. Esta colectividad, que tiene como principal líder a Gustavo Petro, realizó su primera reunión estratégica en Bogotá, según información de El Espectador. La capital ha sido destacada internamente por el Pacto Histórico como un escenario político esencial para preservar su proyecto como “alternativa al gobierno de De la Espriella”, por lo que la organización decidió enfocarse de inmediato en el diseño de sus próximas candidaturas a la Alcaldía y el Concejo de la ciudad.

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Durante el encuentro, que contó con la presencia de ediles, concejales y representantes a la Cámara de la ciudad, el exmandatario Petro reiteró la importancia de la movilización social como eje principal de la estrategia electoral. De acuerdo con El Espectador, la línea de trabajo dictada por el líder del Pacto Histórico se centra en fortalecer el movimiento social y ciudadano como respuesta a las políticas del actual gobierno nacional. Este enfoque parte de un análisis detallado de los resultados electorales de la contienda previa, en la que el candidato del Pacto, Iván Cepeda, fue derrotado por De la Espriella en segunda vuelta. Los datos presentados por la colectividad evidencian una baja en el apoyo en los estratos 3 y 4, lo que llevó a priorizar la reconquista de la clase media, específicamente desde Suba hasta Bosa.

En cuanto a las candidaturas para la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro aclaró que, por ahora, no presentará una aspiración propia y sugiere que el mayor impulso a la izquierda capitalina es desde la organización del movimiento. No obstante, el exmandatario confirmó que la consulta popular será el mecanismo para escoger a los aspirantes, aunque evitó mencionar nombres concretos. Entre las posibilidades que se barajan dentro de la oposición figuran Heidy Sánchez, actual concejala, la exsenadora María José Pizarro y la reactivación de una “Alianza por la Vida” con otros sectores opositores como los liberales y verdes.

El Pacto Histórico asume la movilización y la articulación social como el camino para recuperar la fuerza electoral en Bogotá y enfrentar al gobierno de De la Espriella en los próximos comicios, estableciendo su ruta bajo la batuta de Gustavo Petro y con la mira puesta en la clase media capitalina. Datos citados provienen de reportes y entrevistas publicadas por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo planea el Pacto Histórico recuperar el voto de la clase media en Bogotá?

La estrategia del Pacto Histórico para recuperar el voto de la clase media en Bogotá se centra en redoblar sus esfuerzos por medio de la movilización social y el fortalecimiento de su base ciudadana. De acuerdo con el análisis presentado en su reciente reunión, hay un descenso del apoyo entre los estratos 3 y 4, por lo que la colectividad decidió priorizar sectores como Suba y Bosa como clave para la reconquista electoral.

¿Cuáles son los posibles candidatos del Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá en 2027?

Aunque Gustavo Petro no reveló aspirantes definidos, se mencionan como opciones dentro del movimiento a la concejala Heidy Sánchez y la exsenadora María José Pizarro. Además, se evalúa la creación de una “Alianza por la Vida” con partidos opositores. La selección oficial se dará a través de una consulta popular, según indicó el líder del Pacto Histórico.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.