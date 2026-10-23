Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) lleva adelante un proceso de actualización en el Sistema de Información y Registro de Conductores (SIRC), una iniciativa relevante para quienes habitualmente se movilizan en taxi en Bogotá. Según información oficial de la SDM, la meta es facilitar que usuarios tengan acceso a datos certificados, puedan verificar la legalidad del servicio de taxi que utilizan y cuenten con recursos adicionales para calificar su experiencia como pasajeros.

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Uno de los elementos centrales de esta actualización es la tarjeta de control. Esta tarjeta debe estar ubicada en la parte de atrás del asiento del copiloto en cada taxi y presenta un número único de identificación junto a un código QR. Al escanear dicho código QR con el celular, el pasajero podrá consultar información oficial del vehículo y el conductor, así como de la empresa a la que están vinculados. Esto permite que el usuario valide rápidamente que el servicio sea legal y se preste conforme a lo dispuesto por las autoridades.

Entre las nuevas funcionalidades de la tarjeta destaca la inclusión de una calculadora de tarifas. Esta herramienta posibilita que los pasajeros obtengan un estimado del costo del trayecto, considerando tanto las unidades que marque el taxímetro como las tarifas autorizadas y los recargos que apliquen. Además, los usuarios tienen la opción de calificar la prestación del servicio, utilizando una escala de cinco estrellas, para evaluar variables como el trato recibido, el estado del vehículo y otros aspectos relacionados con la experiencia.

Adicionalmente, se podrá acceder a indicadores sobre la percepción general del servicio de taxi en Bogotá, a partir de las calificaciones registradas por otros pasajeros. Estos datos buscan fortalecer la vigilancia y control que ejerce la Secretaría Distrital de Movilidad, ya que permiten actualizar y dar seguimiento al estado de la tarjeta de control y, por ende, a la relación entre el conductor y el vehículo registrado en el SIRC. Según la misma entidad, esto es un avance en la modernización del transporte público individual, colocando la tecnología como aliada para facilitar la consulta de información y la toma de decisiones por parte de los usuarios.

En resumen, la modernización propuesta por la SDM mejora la transparencia, el control y la satisfacción de quienes usan taxi en Bogotá, permitiendo una relación más directa y segura entre conductor, empresa y usuario, siempre respaldada por datos oficiales y fácilmente verificables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar las tarifas de taxi en Bogotá usando el código QR de la tarjeta de control?

Para consultar las tarifas, el usuario debe escanear el código QR ubicado en la tarjeta de control del taxi, situada en la parte trasera de la silla del copiloto. Al hacerlo, tendrá acceso inmediato a la calculadora de tarifas, que estima el valor del servicio según las tarifas y recargos vigentes, brindando transparencia y seguridad en el cobro del trayecto.

¿Qué significa SIRC y qué información brinda sobre los taxis en Bogotá?

SIRC es la sigla de Sistema de Información y Registro de Conductores. Esta plataforma, actualizada por la Secretaría Distrital de Movilidad, centraliza los datos sobre conductores, vehículos y empresas de taxis, permitiendo a los pasajeros verificar la legalidad y el estado del servicio, así como acceder a las calificaciones y experiencias de otros usuarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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