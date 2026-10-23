Por: El Espectador

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Bogotá se consolida como una de las ciudades con mayores dificultades de movilidad en Latinoamérica. La situación se ha visto agravada recientemente debido a la ejecución de múltiples obras de infraestructura en los principales corredores viales. Para quienes deben desplazarse diariamente, estar al tanto del estado actual del transporte y las vías resulta fundamental para evitar retrasos y planificar rutas alternativas de acuerdo con las novedades que surgen durante la jornada. Así lo señala un informe de El Espectador, que detalla los aspectos más relevantes de la movilidad en la capital durante este momento clave.

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Para este 23 de octubre de 2026, la medida de pico y placa, que limita el uso de automóviles particulares en función del último dígito de la placa, se encuentra vigente. Según El Espectador, en esta fecha la restricción aplica para todos los vehículos cuyas placas finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Este control rige desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. y su objetivo es aliviar la congestión vehicular en los horarios de mayor tránsito. Además, la misma fuente indica que también existe restricción para los taxis, en este caso para aquellos que tengan placas terminadas en 3 y 4, lo que busca equilibrar el flujo de transporte público y privado.

En cuanto a la operación del sistema de transporte masivo, Transmilenio comenzó sus actividades con total normalidad durante las primeras horas del día. Esta información, suministrada igualmente por El Espectador, confirma que no se registraron contratiempos en este servicio fundamental para la movilidad de millones de bogotanos. De esta manera, el sistema mantiene su funcionamiento habitual, permitiendo a los usuarios programar sus desplazamientos sin mayores inconvenientes en la red principal.

La situación del tráfico en Bogotá requiere atención constante. Por ello, consultar información actualizada sobre vías cerradas, rutas alternas y el estado del transporte resulta esencial. En el contexto de las obras viales en curso y las restricciones de movilidad, la coordinación entre conductores y usuarios del transporte público es vital para reducir los problemas que afectan la movilidad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el pico y placa para hoy en Bogotá y cómo afecta la movilidad?

Según datos de El Espectador, el 23 de octubre de 2026 la restricción de pico y placa rige para los vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Además, los taxis con placas terminadas en 3 y 4 también tienen restricción. Esta medida busca disminuir la congestión en los principales corredores viales y debe ser tenida en cuenta para evitar sanciones y planificar el trayecto con antelación.

¿Cómo funciona Transmilenio durante esta jornada de pico y placa en Bogotá?

De acuerdo con El Espectador, el sistema Transmilenio inició su operación de manera normal en la fecha reportada. Esto significa que los usuarios no enfrentarán cierres ni alteraciones en el servicio durante las primeras horas del día y pueden utilizar las rutas habituales para sus desplazamientos, haciendo frente así a las restricciones de pico y placa para vehículos particulares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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