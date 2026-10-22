Por: Portal Bogotá

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El Festival de la Cerveza Artesanal en Bogotá se perfila como uno de los eventos destacados para los amantes del emprendimiento local, la gastronomía y la música. Esta cita tendrá lugar el viernes 23 y sábado 24 de octubre de 2026 en la Plazoleta de los Alfiles del Centro Comercial Gran Estación, un espacio que abre sus puertas a la diversidad de propuestas originadas en la capital. De acuerdo con información obtenida del portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la actividad aspira a reunir a 60 emprendimientos que presentarán una amplia variedad de cervezas artesanales y productos gastronómicos elaborados en la ciudad.

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Esta iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que buscan crear un escenario donde los negocios locales logren mayor visibilidad y nuevos canales de comercialización. A lo largo de los dos días del festival, los asistentes podrán recorrer los stands, conocer marcas emergentes y tradicionales, y acompañar la experiencia cervecera con platos diseñados para todos los gustos. Para enriquecer aún más la programación, se han integrado presentaciones de bandas de rock, música popular y tropical, además de espectáculos de cuentería, clown y luces, generando así un ambiente integral de entretenimiento.

Un componente especial será el concurso de cerveza, que contará con el acompañamiento de La Copa de las Alturas, una iniciativa que promueve el reconocimiento de los productores y el desarrollo del sector en Colombia y Latinoamérica. Según María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, "este festival es una muestra de cómo conectamos el talento emprendedor de Bogotá con nuevos espacios de comercialización que les permite crecer, acercarse a más clientes y demostrar la calidad de los productos hechos en nuestra ciudad". Ella resalta la importancia de que los bogotanos apoyen y conozcan las marcas locales para impulsar su crecimiento y sostenibilidad.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico mantiene abiertas las inscripciones para quienes desean sumarse a este tipo de escenarios de visibilidad y promoción. Los interesados pueden consultar la plataforma https://desarrolloeconomico.gov.co/conexion para encontrar las condiciones de registro, conocer próximas oportunidades de promoción y establecer contacto con nuevos clientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Festival de la Cerveza Artesanal de Bogotá?

El festival incluye degustaciones de cervezas artesanales, propuestas gastronómicas locales, presentaciones musicales que abarcan distintos géneros como rock, música popular y tropical, además de espectáculos de cuentería, clown y shows de luces. También se realizará un concurso de cerveza respaldado por La Copa de las Alturas.

¿Cómo pueden participar los emprendimientos en el Festival de la Cerveza Artesanal?

Los emprendimientos interesados en formar parte de festivales y escenarios de comercialización organizados por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico pueden inscribirse en la plataforma https://desarrolloeconomico.gov.co/conexion. Allí encontrarán información sobre registros, oportunidades para visibilizar sus productos y la posibilidad de conectarse con nuevos públicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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