Por: Portal Bogotá

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La programación de octubre del programa Artefactum, impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se despide con dos propuestas culturales que reflejan el trabajo colectivo y el arte como herramienta de transformación social en Bogotá. Tras una temporada llena de funciones con aforo completo en diversas expresiones artísticas, el cierre será con ‘De las ruinas hasta las ruanas’ y ‘SOStenernos: la trama invisible’, ambas de entrada libre, que reúnen procesos de cinco meses de cocreación con comunidades de Usme y Suba, respectivamente, según información oficial de Idartes.

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El sábado 24 de octubre se presenta ‘De las ruinas hasta las ruanas’, una obra donde los campesinos de Usme se convierten en protagonistas de su propio relato escénico. Ellos mismos reconstruyen la atmósfera cotidiana de una plaza de mercado campesina, hasta que la irrupción de las autoridades marca un cambio drástico en su rutina. La puesta en escena combina teatro, música en vivo y relatos rurales, integrando ritmos como la carranga, el bullerengue y el faroto. No solo es un ejercicio de memoria y resistencia, sino también una oportunidad para reconocer la identidad rural de Bogotá. Además, después de la función, los asistentes podrán participar en un mercado campesino y adquirir productos directamente de productores locales, fortaleciendo los lazos entre la ciudad y el campo. La obra es resultado del laboratorio ‘Borde rural y prácticas campesinas’ de Artefactum, bajo la orientación de Ricardo Dávila y Nicolás Dávila, quienes tienen reconocimiento entre el público bogotano por su trabajo anterior, como se documentó en Esto-vi 2025.

Por su parte, el miércoles 28 de octubre la programación continúa con ‘SOStenernos: la trama invisible’, una experiencia artística dedicada al cuidado y la expresión emocional de las mujeres. Esta propuesta utiliza performance, videomapping, luces, sonidos y aromas de plantas asociadas al bienestar para invitar al reconocimiento sensorial de emociones habitualmente silenciadas, como la rabia, el miedo o el agotamiento. Con una duración aproximada de 40 minutos, el montaje incluye una instalación olfativa y entrega un fanzine ilustrado a quienes asistan. El proyecto se desarrolló a partir del laboratorio ‘Bienestar, prácticas del cuidado y mujeres’, orientado por la artista Margareth Arias y vinculado con mujeres de la localidad de Suba.

Ambas propuestas se inscriben en la línea de innovación social de Artefactum y evidencian el arte como un espacio de encuentro, exploración de saberes y vínculo comunitario. Según Idartes, durante 2026 el programa materializó 23 laboratorios, 20 de ellos de cocreación artística y tres más enfocados en la innovación social, lo que marca un precedente para que la cultura siga abriendo espacios de diálogo y visibilizando las realidades de distintos sectores de Bogotá. La invitación es a llegar temprano, ya que la entrada es libre hasta completar aforo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde son las funciones de 'De las ruinas hasta las ruanas' y 'SOStenernos: la trama invisible'?

Ambas funciones se llevarán a cabo en CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 No.11 - 89, piso 11. ‘De las ruinas hasta las ruanas’ será el sábado 24 de octubre a las 4 p. m., mientras que ‘SOStenernos: la trama invisible’ se realizará el miércoles 28 de octubre. La entrada es gratuita, sujeta a la capacidad del lugar.

¿Qué es el programa Artefactum y cuál es su línea de innovación social?

Artefactum es un programa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) que promueve procesos artísticos con comunidades, priorizando la cocreación, el reconocimiento del conocimiento local y la búsqueda de nuevas maneras de abordar problemáticas cotidianas. Su línea de innovación social nace para profundizar en la transformación cultural y social mediante el arte, como lo evidencian las experiencias presentadas en este cierre de programación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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