Gran Parrilla Boyacense se pronunció luego del incendio reportado en la mañana de este jueves 22 de octubre en sus instalaciones del centro comercial Gran Estación, en Bogotá. A través de un comunicado, el restaurante aseguró que la emergencia fue atendida oportunamente y agradeció el apoyo recibido durante el procedimiento.

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La cadena de comida típica boyacense informó que el incidente se presentó en uno de los ductos de extracción del establecimiento. Según el documento, la situación fue controlada de manera inmediata, aunque el restaurante no precisó si hubo daños materiales, personas afectadas o una evacuación de trabajadores y clientes.

La empresa también destacó la respuesta de la administración del centro comercial y de las entidades públicas que participaron en la atención de la emergencia.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento a la administración del centro comercial y a las entidades públicas por su valioso apoyo y pronta respuesta durante la novedad”, agregó.

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En el mismo pronunciamiento, Gran Parrilla Boyacense reiteró su compromiso con la seguridad de sus visitantes y señaló que mantiene procesos de mantenimiento en sus instalaciones.

“Continuamos realizando rigurosos procesos de mantenimiento dentro de nuestras instalaciones para garantizar un entorno seguro y prestar siempre el mejor servicio a nuestros visitantes”, sostuvo la empresa.

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Por ahora, el restaurante no detalló si el incidente obligó a suspender temporalmente la atención al público en su sede de Gran Estación ni si hubo afectaciones dentro del establecimiento.

Otra sede de Gran Parrilla Boyacense sufrió un incendio en febrero

El incidente de este jueves recuerda una emergencia ocurrida en febrero de este año en otra sede de la cadena, ubicada en la avenida NQS con calle 71, en el norte de Bogotá.

En esa ocasión, un incendio estructural obligó a evacuar a cerca de 90 personas, entre clientes y trabajadores. El fuego también se originó en los ductos de extracción de la cocina y provocó una columna de humo visible desde distintos puntos del sector.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá señaló entonces, de manera preliminar, que la acumulación de grasa por falta de mantenimiento pudo estar relacionada con el incendio. Sin embargo, esa hipótesis correspondía al episodio de febrero y no constituye una explicación confirmada de lo ocurrido este jueves en Gran Estación.

La nueva emergencia vuelve a poner la atención sobre los sistemas de extracción de las cocinas comerciales, aunque todavía no se conocen detalles sobre el origen del incidente en esta sede.

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