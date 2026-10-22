Por: EL PILON SA

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El departamento del Cesar se prepara para una destacada participación en la Final Nacional de los Juegos Intercolegiados, al lograr la clasificación de ocho equipos luego de su desempeño en el Regional Zona Caribe 1, celebrado en Puerto Colombia, Atlántico. De acuerdo con la información proporcionada, esta fase selectiva reunió a instituciones educativas de toda la zona Caribe, donde los representantes del Cesar sobresalieron en diversas disciplinas deportivas, asegurando así sus cupos en el certamen nacional que tendrá lugar en Bogotá a partir del 13 de noviembre.

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En la categoría prejuvenil, la Institución Educativa Delicias San Carlos, de El Copey, obtuvo la clasificación en fútbol femenino, mientras que el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, conocido como INSTPECAM y ubicado en Valledupar, se destacó en baloncesto femenino 5×5. Estas victorias reflejan el trabajo constante que llevan a cabo las instituciones para fortalecer el semillero deportivo de la región.

La competencia en la categoría juvenil también dejó importantes logros. La Institución Educativa Eloy Quintero Araujo, del municipio de Bosconia, aseguró su participación en fútbol de salón femenino. De igual forma, la Institución Educativa Promoción Social, en Gamarra, obtuvo un cupo en la rama masculina de esta misma disciplina. Por su parte, la Institución Educativa José Guillermo Castro Castro, de La Jagua de Ibirico, avanzó tanto en voleibol femenino como en masculino, sumando así doble representación para el departamento.

Valledupar estará representada nuevamente a través de la Institución Educativa Loperena Garupal, en baloncesto femenino 5×5. Además, el municipio de San Martín sumará presencia con la Institución Educativa San Martín de Tours, que competirá en baloncesto femenino 3×3. En total, serán siete instituciones y ocho equipos los encargados de vestir los colores del Cesar en esta importante cita del deporte escolar colombiano, donde se espera que los estudiantes demuestren su talento y compromiso, frente a delegaciones de todo el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles instituciones educativas del Cesar clasificaron a la Final Nacional de Juegos Intercolegiados?

La delegación del Cesar está conformada por la Institución Educativa Delicias San Carlos de El Copey, el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo (INSTPECAM) de Valledupar, la Institución Educativa Eloy Quintero Araujo de Bosconia, la Institución Educativa Promoción Social de Gamarra, la Institución Educativa José Guillermo Castro Castro de La Jagua de Ibirico, la Institución Educativa Loperena Garupal de Valledupar y la Institución Educativa San Martín de Tours de San Martín. Cada una participa en disciplinas diferentes, tanto en categorías prejuvenil como juvenil.

¿En qué disciplinas deportivas se clasificaron los equipos del Cesar para la final en Bogotá?

Según la información reunida, los equipos del Cesar lograron su paso a la final nacional en fútbol femenino, baloncesto femenino (en las modalidades 5×5 y 3×3), fútbol de salón femenino y masculino, así como en voleibol femenino y masculino. Todas estas competencias hacen parte de los deportes organizados dentro de los Juegos Intercolegiados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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