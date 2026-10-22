Por: EL PILON SA

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Wendy Paola Corzo, actual Reina Profesional del 2023, fue destacada recientemente por el Concejo de Bogotá, que reconoció tanto su trayectoria en el ámbito artístico como su esfuerzo constante por posicionar el vallenato indígena en el escenario nacional. Esta distinción fue gestionada por el concejal Óscar Bastidas Jacanimoy, uno de los principales defensores de los pueblos indígenas en Colombia, quien lideró la entrega de la nota de estilo en honor a la acordeonera. Antes de la ceremonia, Bastidas Jacanimoy manifestó: “Yo siempre parto de un principio: si el indio no ayuda al indio, ¿quién lo va a ayudar?”, subrayando la importancia del respaldo que los pueblos indígenas deben darse mutuamente.

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El reconocimiento concedido a Wendy Corzo no sólo resaltó su coronación como Reina Profesional del 2023, sino también su papel como Reina Soberana de EVAFE 2025, según información consignada en el texto original. Su carrera ha estado marcada por el compromiso de difundir y preservar las raíces indígenas a través del vallenato, un género musical tradicionalmente asociado a otras regiones, pero que, bajo su liderazgo, logra una significativa representación de las comunidades originarias de Colombia.

Tras la entrega oficial del galardón en el recinto del Concejo Distrital, Wendy Corzo recurrió a sus redes sociales para agradecer públicamente el reconocimiento. Allí expresó que el premio es un impulso contundente para seguir adelante con su labor artística y social: “Asumo este galardón como un impulso para continuar sembrando semillas de esperanza a través de las notas de mi acordeón, con la firme convicción de que la música es una mensajera capaz de armonizar cualquier camino”. Este mensaje sintetiza el sentido de misión que Wendy Corzo transmite a lo largo de su carrera, más allá de la interpretación musical.

De acuerdo con su propio testimonio, su acordeón representa no solo un instrumento, sino un medio para contar historias y sembrar esperanza en las personas que la escuchan. “Mi acordeón no solo suena; narra historias y siembra esperanza. Por eso, seguiremos firmes en la misión de ser, como la música, una mensajera: aquella que armoniza los caminos y construye hermandad”, concluyó. Con este enfoque, la artista reitera su compromiso de fomentar la hermandad y fortalecer la identidad de los pueblos indígenas mediante la música.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Wendy Paola Corzo y cuál ha sido su aporte a la música vallenata indígena?

Wendy Paola Corzo es la Reina Profesional del 2023 y fue también Reina Soberana de EVAFE 2025. De acuerdo con el Concejo de Bogotá, se destaca por su trayectoria artística y por enaltecer el vallenato desde una perspectiva indígena en Colombia. Su aporte consiste en usar la música como herramienta para narrar historias, sembrar esperanza y construir hermandad entre las comunidades, llevando el vallenato a nuevos espacios de reconocimiento y visibilidad.

¿Por qué el Concejo de Bogotá reconoció a Wendy Paola Corzo?

El Concejo de Bogotá, siguiendo la gestión del concejal Óscar Bastidas Jacanimoy, entregó a Wendy Paola Corzo una nota de estilo que resalta tanto su carrera musical como su compromiso por posicionar y dignificar el vallenato indígena. Tal como lo expresó el concejal, el apoyo a figuras indígenas es fundamental para fortalecer la cultura y el sentido de solidaridad entre los pueblos originarios de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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