Por: El Espectador

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Quienes están en la búsqueda de empleo en Bogotá tienen esta semana dos opciones relevantes para iniciar nuevos procesos de selección antes del cierre de año laboral. Según información de El Espectador, la Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Distrito organizan jornadas con miles de vacantes en diferentes sectores y perfiles, marcando así oportunidades concretas para quienes desean cambiar de trabajo o buscar su primer empleo.

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La Expo Empleo SENA representa la apuesta principal de la semana, con 6.000 ofertas disponibles de manera presencial para interesados en Bogotá. Esta jornada tendrá lugar el jueves 22 de octubre, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en la sede de la Agencia Pública de Empleo del SENA, en Chapinero. De acuerdo con el reporte oficial, esta convocatoria está orientada a candidatos de distintos niveles: operativos, técnicos, tecnólogos y profesionales. Los campos de trabajo abarcan áreas como atención al cliente, logística, transporte, gastronomía, entretenimiento, construcción, tecnología, mantenimiento industrial y analítica de datos.

Los salarios en estas ofertas van desde 2,4 millones de pesos y pueden alcanzar hasta 7 millones, dependiendo del perfil y condiciones de cada cargo, como precisa la información suministrada por el Distrito. Uno de los requisitos fundamentales a la hora de participar es llevar la hoja de vida actualizada, además de disponer de tiempo para asistir a los talleres de orientación profesional, que buscan fortalecer las capacidades laborales y brindar herramientas para una postulación eficaz.

El viernes 23 de octubre se realizará otra jornada de empleabilidad, esta vez en la plazoleta exterior del Portal ElDorado, contiguo al centro comercial Nuestro Bogotá, ubicada sobre la avenida calle 26. Este evento ofrecerá cerca de 300 vacantes y contará con la participación de nueve empresas privadas. El horario de atención irá de 8:30 de la mañana a 2:00 de la tarde. Para quienes acudan, se recomienda presentar varias copias de la hoja de vida, documento de identidad y soportes que acrediten formación o experiencia, según señalamiento de El Espectador.

Por otro lado, quienes no puedan acercarse presencialmente, tienen la opción de consultar las vacantes a través del portal de la Agencia Pública de Empleo del SENA. En este espacio virtual es necesario crear o actualizar la hoja de vida, buscar vacantes por ciudad o área de interés y postularse según el perfil adecuado. Esta plataforma es gratuita y no requiere ningún pago por parte del aspirante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas vacantes de empleo ofrece Expo Empleo SENA en Bogotá y en qué sectores?

De acuerdo con la información citada por El Espectador, Expo Empleo SENA tiene 6.000 vacantes destinadas a Bogotá, cubriendo sectores variados como atención al cliente, logística, transporte, gastronomía, entretenimiento, construcción, tecnología, mantenimiento industrial y analítica de datos. Los empleos abarcan desde cargos operativos hasta profesionales, con salarios que pueden llegar a 7 millones de pesos, dependiendo del perfil requerido.

¿Cómo postularse a las vacantes del SENA por internet y cuáles son los requisitos?

Según datos del SENA, quienes deseen postularse virtualmente deben acceder al portal de la Agencia Pública de Empleo, crear o actualizar su hoja de vida y luego buscar ofertas por ciudad, ocupación o área de interés. Es importante recordar que este proceso es gratuito y no requiere ningún pago para participar en entrevistas o acceder a vacantes. También se recomienda tener la documentación completa antes de postularse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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